5G虽然速度更快体验更好，但是如果变相强迫用户升级5G套餐，那么就有些变味了。针对目前各大运营商在推广5G时的各种乱象，工信部严禁强迫用户办5G套餐，并且明确建立4G套餐恢复销售不得隐藏等新规，切实保障用户的自由选择权利以及切身权益。

工信部严禁强迫用户办5G套餐新规源自2月3日工信部印发《关于提升5G服务质量的通知》，明确运营商不得误导、强迫用户办理或升级5G套餐，而4G套餐查询、办理入口则不得进行隐蔽设置，要切实维护用户权益，推动5G持续健康发展。

除了工信部严禁强迫用户办5G套餐之外，《关于提升5G服务质量的通知》要求，严守四条营销红线，切实维护用户权益：

首先，客观真实宣传5G业务及资费，公示全量在售套餐情况，不得片面夸大5G优势或优惠项目，隐瞒或淡化限制性条件。

其次，尊重用户的真实意愿，不得误导、强迫用户办理或升级5G套餐，未经用户同意不得擅自开通5G套餐、升级包等服务。

再次，无协议约定不得限制5G套餐用户更改其他在售套餐，对于有协议约定的5G套餐用户变更套餐的，可依据《中华人民共和国民法典》与用户协商解约事宜。

最后，确保在售的高中低档4G与5G套餐在线上线下渠道均承载销售，4G套餐查询、办理入口不得隐蔽设置。

整体来看，《通知》针对切实维护用户权益，尊重用户的真实意愿，不得误导、强迫用户办理或升级5G套餐，未经用户同意不得擅自开通5G套餐、升级包等服务。高中低档4G与5G套餐在线上线下渠道均承载销售，4G套餐查询、办理入口不得隐蔽设置。

对于各级电信用户申诉受理机构来说，要做好5G服务申诉工作，加强数据分析，预先发现苗头性问题，为服务监管提供参考。中国信通院则应探索建立5G用户满意度测评制度。工信部严禁强迫用户办5G套餐，4G套餐恢复销售不得隐藏，你了解了吗？

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