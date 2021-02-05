充电10分钟续航500公里 丰田固态电池汽车或年内发布

在电动汽车这轮新浪潮当中，日系企业则显得有些保守了，以至于在实质上飙升的特斯拉超越了传统汽车全球老大丰田。不过您别忘中国有句老话，叫瘦死的骆驼比马大，对于丰田这种有技术、有资金、有市场的汽车大佬而言，要想切入电动车领域那是分分钟的事情。

此前有消息称丰田固态电池汽车将在2025年发布，但是在如今电动汽车的浪潮下，丰田显然有些等不及了，或提前到今年就会投放市场。



充电10分钟续航500公里 丰田汽车杀入固态电池领域

据Answered Tech Story报道，丰田汽车将在今年推出一款颠覆性的固态电池，该电池可提供“充电10分钟，续航500公里”的出色表现，并且具备安全性极高的特点。丰田官方表示，对于使用传统锂离子电池的电动汽车而言，该技术是一种潜在的万能解决方案。

据官方介绍，固态电池有望成为使用水性电解质溶液的锂离子电池的可行替代品。配备固态电池的电动汽车充电大约需要 10 分钟，从而将充电时间缩短了三分之二。配备固态电池还可以在保持腿部空间的同时延长紧凑型电动汽车的行驶距离。

在电动汽车新趋势中，丰田押宝固态电池无疑可以说是日系车企进军纯电领域的一个排头兵。那么一向以“技研”而得名的本田又将主攻什么方向，也成为业界的一个小期待。此前中国广汽宣布其石墨烯电池引发争议，显然在替代锂电上人们仍存在一定分歧。

另外未来是电还是氢，其实感觉日系车企更多的还是在观望，并未真正展现自己的实力。

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