法国标志百年小狮子长大了 标志的新标志2月25日发布

源自法国的标志汽车在今时今日尽管是相对小众的存在，但是毕竟标志进入中国市场很早，其实国人对标志还是有比较广泛的认知的。没错，就是那个小狮子。自从1905年标致汽车首次悬挂狮子LOGO后，相继进行了10次LOGO的变革，如今小狮子终于长大了。



法国标志百年小狮子长大了

据媒体最新报道，标致将于2月25日正式推出新品牌标识，一同发布的还有首款搭载全新LOGO的车型——全新标致308。在曝光的全新标致308内饰谍照上，我们从方向盘上看到了即将发布的全新品牌标识。标志的新标志，听起来有些拗口呢~



标志的新标志搭载新308上

以前标志汽车的标志是一个站立的小狮子，而如今则是一个成年狮王的形象，看上去更威严和雄壮。所以说当年的小狮子长大了，确实不为过。但是对于看惯了传统标志的老司机们，虽然新标志看上去更有些年轻，但是整体的感觉不够优雅，不像是法系的设计风格。





标志1960年版

但其实标志的新标志，是1960年的翻版。二战后，标致开始在进气格珊位置也使用狮子logo，当时的样式为后腿直立的狮子纹章。1955年标致更换了盾行logo，保留了后腿直立的狮子形象，并加入了自己的品牌名称，1960年标致对狮子车标进行了重新设计，使盾形变得更加立体！



标志的新标志2月25日发布

以往的那种种温文儒雅的小狮子转变成了非常凶猛的雄狮效果，带来了一种视觉上的反差。可以看到，全新徽标呈现出了本质的变化，由“盾型外框”、“PEUGEOT”单词、“狮子头”图案组成，并采用了时下流行的扁平化设计，看起来更加时尚。

这可能也是为了全球车企都在走年轻化路线的改变吧，对于标志的新标志，您又如何评价呢？

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