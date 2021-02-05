美的集团首发支持华为鸿蒙 年内推出配套智能家居

去年双十一，搭载华为鸿蒙OS的美的产品已经上市，今年双方的合作将会更加紧密。据人民日报报道，美的集团将会成为第一个发布搭载华为鸿蒙系统产品的家电品牌。美的与华为日前在智能家居产业的合作又有新的大动作，双方将在 2021 年实现合作规模化，从运营和营销角度开展更多联合合作，美的旗下搭载鸿蒙OS的智能家居产品将会亮相。



美的集团首发支持华为鸿蒙

据悉，美的集团将与华为共同发力IoT领域合作，打破单一物理设备硬件能力的局限，基于美的设备与华为鸿蒙操作系统的结合，实现更多设备和服务的互联互通，加速构建全屋智能场景。华为Mate40系列手机可与美的多种智能家电产品全场景家电组合。

根据美的集团的介绍，通过搭载华为鸿蒙OS，可以让智能家电具备很多优势：

第一是极速配网，只要用手机碰一碰，基于 WiFi Aware 配网协议即可实现设备的 3 秒配网；

第二是无屏变有屏，可直接通过手机功能界面实现设备状态的实时监控，包括运行状态、耗材提醒等；

第三是服务直达，手机碰一碰，即可享受清洗、维修、采购耗材等一键直达原厂服务。

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