苹果MR混合现实眼镜支持8K 绝对是你买不起的价格

当年热炒的VR眼镜最终还是黄了，归根结底要么分辨率低了比较假，全是颗粒。要么分辨率高了比较卡，晕头转向。而且戴个黑乎乎的东西感觉傻乎乎的，功能也十分有限。那么MR混合现实的眼镜或许是一条新出路，苹果也正在研发类似的产品。



苹果MR混合现实眼镜支持8K

所谓MR混合现实，就是虚拟场景和实际场景的结合，如果不打开VR功能，你就相当于带了一个普通的眼镜，但是所谓的实景并非一定是真实看到的，也可能通过摄像头实时拍摄。那么在此基础上在添加上VR虚景的实时渲染输出并混合，就形成了MR混合现实。



知情人士今日透露，苹果公司正在研发的一款 “混合现实”（MR）头显将配备十几个摄像头，用于跟踪手部运动，并向佩戴者展示现实世界中的视频。此外，这款 MR 头显还将配备超高分辨率的 8K 屏幕，以及眼球跟踪技术。



苹果MR混合现实眼镜支持8K

据说有媒体看到了这款设备的后期原型的内部照片，照片中显示了一个光滑、弯曲的头显，通过网状材料和可交换的发带固定在头部，据说上图就是基于这款设备的原型照片而制作。苹果员工介绍它能将 VR体验与游戏和“现实物体”结合起来。

知情人士称，这款头显最早可能在明年发货。此前也有报道称苹果已委托台湾地区制造商和硕（Pegatron）来组装这款设备。由于这款产品的复杂性和风险性，足以让苹果推迟或搁置它，就像苹果之前对其他新奇产品那样。所以，以最终发布为准。

最后，告诉你价格好让你死心，它售价不会低于3000美元，或许会跟售价3500美元的微软的MR头显HoloLens价格相当。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：苹果MR混合现实眼镜支持8K 绝对是你买不起的价格http://news.zol.com.cn/762/7622510.html