十代雅阁迎来中期改款 外观变了更显年轻动感

雅阁可以说是中型轿车中的常青藤，尤其是10代雅阁换装了涡轮增压发动机并且外观大改更加年轻动感了之后，销量更是节节攀升。如今10代雅阁也迎来了中期改款，也就是我们俗称的10.5代雅阁。按照惯例，中期改款外观微调，动力总成不变，10.5代雅阁更犀利了。



十代雅阁迎来中期改款



十代雅阁迎来中期改款

因为是中期改款，因此整体的外观并没有发生太大的变化，基本沿袭了10代雅阁的整体造型。不过10.5代雅阁还是在新车格栅下半部分则采用了镀铬饰条进行点缀，使整个前脸看上去更加运动、时尚。



外观变了更显年轻动感



外观变了更显年轻动感

10.5代雅阁尾部造型排气管还是双边共两出布局，但采用了熏黑处理，视觉效果明显更低调一些。而混动版则使用了白色饰条包裹了整个下包围，排气管变成了隐藏式设计。

本田车型一般中期改款动力不变，燃油版依然搭载1.5T发动机，最大功率194马力，峰值扭矩为260牛·米，匹配的应该还是CVT变速箱，百公里综合油耗最低为6.0L。混动版则搭载2.0L发动机以及电动机组成的混动系统，其中发动机最大功率为146马力，百公里综合油耗最低为4.2L。

不过，10.5代雅阁有极大可能会在车型配置上进行调整，一般中期改款会把过去较高的配置进行下放，从而提升产品的性价比。此外，中期改款还有价格调整的先例，最终价格和配置情况还请等待广汽本田最终发布结果而定。



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