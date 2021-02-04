人民日报评给差评遭上门报复 点餐用户被迫找房搬家

此前一则关于被差评骑手堵门咆哮“弄死你”的短视频在各大社交媒体疯狂转发。如今事件又有了最新的进展：外卖员因寻衅滋事被拘留十日，点餐的消费者却因担心再次受到报复开始找房搬家。人民日报评给差评遭上门报复，相关平台不能在纠纷争议面前做鸵鸟。



人民日报评给差评遭上门报复

人民日报评给差评遭上门报复的整个事件源自一则网络热传的短视频，如今已经在网络上持续发酵。视频中一位穿着蓝色制服的旗手恼羞成怒，咆哮威胁用户“差评给我取消掉！三分钟解决不了，我就弄死你”，现场情绪十分激烈，给人一种可能即将发生危险的既视感。

针对此事件，人民日报评给差评遭上门报复：所谓评价机制，根本上说是“金碑银碑不如口碑”的朴素道理，本质上应该是“双赢”的结果。无论如何，不管是外卖餐饮，还是网购电商，好评还是差评的出发点都应该是“善意的对话”，而不是“恶意的对垒”。

以劳动者的付出为理由，剥夺消费者打差评的权利并不可取；以消费者的合法权益为借口，漠视劳动者的申诉也不应该。作为差评规则的设计者、使用者、监督者，相关平台不能在纠纷争议面前做一只“把头埋进沙子里的鸵鸟”。

既保护消费者差评的权利，也维护外卖员正当的权益，这是一道必答题。



人民日报评给差评遭上门报复

这则视频迅速引爆了人们的热议，一向同情“弱者”的主流舆论这次也把旗手推上了风口浪尖，人们对于旗手的不解、不满，乃至谩骂一时间全部倾泻了出来。后续该骑手现已被处以十日行政拘留。但此事件迅速冲上热搜，事件在人们心理造成的冲击和阴影仍在。

一个气势嚣张的强壮的中年男子堵门咒骂“弄死你”，而对方只是一个女子，如此情形让人们感受到了危险的气息，也不仅要问，点外卖还安全吗？还能够本心的给差评吗？有多少人不给差评是为了避免麻烦，不仅商家骚扰，甚至会引发旗手上门“讨说法”。

视频中的事件显然已经脱离了“差评”的范畴，上海一女子因点外卖给了差评，遭到饿了么骑手上门威胁、恐吓，还被勒索了200元“赔偿”。很显然，外卖旗手如此的行径已经触犯了法律，虽然该事件被曝光后旗手已经得到了惩罚，但是这事搁谁心理不添堵？



人民日报评给差评遭上门报复

针对此事件，新华热评：差评压榨背后，“恶了的”是骑手还是平台？将问题的矛头指向了外卖平台的压榨。文中指出，刺痛人们神经的，看似是骑手和消费者之间的纠纷，从某种角度看也实则暴露了平台监管缺位，长期对骑手的差评压榨！

事实上，遇到态度好、速度快的骑手，人们往往会报以五星好评；大风大雨天里，也能够理解骑手不易，愿意多等一会儿并道声辛苦……可花了钱却得不到好的服务体验，甚至被恐吓辱骂，打个差评同样是消费者应有的权利。

有差评了，平台本该及时处理、耐心解决。可现实却是：一边收着顾客的配送费，一边拿差评对骑手处以高额罚款，遇上事儿就当起甩手掌柜！为了赚钱，不停地给骑手施加压力，而当他们与顾客产生纠纷，又与他们撇开关系，便宜怎么都让你赚了？

差评压榨，貌似提升服务，实则推责揽利，结果是监管上失职，安全上失分，与客户的关系失和。

大平台有大流量，更要有大担当。骑手上岗前，是否对其进行全方位的职业教育培训？一旦有了差评纠纷，责任怎么划分？动辄几百元的罚款标准合理吗？有没有畅通骑手、商家、消费者三方沟通的渠道？有没有及时介入并跟进处理结果？如何保证消费者个人信息安全？这些问号必须用真诚回应拉直！

骑手疲于奔命，顾客有苦难言，当所有负面情绪都积聚在骑手和消费者身上，平台却躲在幕后渔翁得利。真想问问：“恶了的”，到底是骑手还是平台？

新华网的热评或许给我们带来了不同的视角，但是凭条也不是万能的，孰是孰非到底是谁做的“恶”，其实“恶”本身就存在，只是网络把他们连接了，并放大了！

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