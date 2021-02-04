瑞士奢侈品牌发布20万元手表！Copy苹果

在国内，很少有人知道亨利慕时这个手表品牌。亨利慕时也是一个古老的瑞士手表品牌，但它曾经没落过很长时间，2002年才重新复苏。因此知名度较低，很少被人熟知。今天早些时候，亨利慕时发布了一款Apple Watch高端机械克隆手表--Swiss Alp Watch "Final Upgrade"，其售价3.08万美元，约合人民币近20万元。





具有跟Apple Watch和初代Swiss Alp Watch一样的矩形设计，Final Upgrade是在H. Moser & Cie客户建议的设计基础上打造。DLC钢表壳上配有一块Vantablack表盘，对于不熟悉Vantablack的人来说，它被认为是已知的最暗的物质之一，其能吸收99.965%的可见光。至于手表设计，秒针没有了，用一个具有苹果风格的加载符号（网友俗称转菊花），表盘上则只有分针和时针，比较简单。

手表介绍写道：“不需要更新，没有糟糕的自主功能，没有不必要的功能，没有恼人的通知，只有你真正需要的提醒：断开所有噪音，珍惜每一刻。”此外，Swiss Alp Watch Final Upgrade为完全机械并采用100%瑞士制造机芯和96小时的动力储备。





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