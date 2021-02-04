APP适老化不只是字体变大

互联网APP正迎来适老化设计潮，“老人版”、“关怀版”产品陆续上线，但众多产品适老化都停滞于放大字体，未来适老化改造需要从老年人的使用习惯入手，1.5亿老年手机用户待开发。





有手机不能用老年人只能“囚”家

互联网使生活更加便捷的同时，也给老年群体带来了障碍。老人因不会使用健康码无法乘车、无法进公园、无法进超市……医院取消现场挂号老人看病难，购物、点餐只能扫码付款，互联网发展以年轻用户为中心，极少考虑到老年群体的需求。与此同时，APP使用不友好更令他们难上加难，比如太多临时弹窗，界面花里胡哨，很多功能不需要又不能取消，想用的功能反而找不到等等导致老年人有手机不能用，出不了门，只能被“囚”在家。可见，字体变大只是满足老年群体需求的第一步。

“点击查看更多”难倒老人

近日记者参加了由社区组织的教老人使用手机的社区活动，在活动中记者发现手机APP字体变大后，老人对使用手机的疑惑没有明显减少。今年68岁的张奶奶向记者询问，手机上很多新闻不能看，不知道该怎么办。记者发现，一些APP的引流内容需要“点击更多查看”，从而引导下载广告APP，这些超出了这位奶奶的理解。在现场，70岁的刘大爷根据用A4纸打印出的教程，学会了点外卖。记者发现单一个外卖教程就用了3张A4纸。最后，刘大爷还是疑惑，为什么3块的配送费，最后成了5块。另外，记者所在的社区人口以退休老师和媒体职工为主，但现场仍然有两位识字不多的老人，这成了当天活动最难的部分。

最好一键搞定

很多我们习以为常甚至认为理所应当的功能，到了老年用户那里其实非常陌生。除了把字体变大，老年版的APP应当尽量减少中间环节，优化操作逻辑，这需要产品经理像研究年轻用户一样，深入了解老年用户的使用习惯，倾听老年用户的需求。比如，有老人告诉记者，希望可以通过“语音”完成操作，希望可以删除一些用不到的功能，不想被“这样那样的东西绑架”，最好一键搞定。

互联网内容生态要适老化

适老化设计潮不应该只停留在APP的适老化，还要推动互联网内容生态的适老化。有数据显示，当前中国的网络用户中，50岁及以上网民超1.5亿，用户增速14.4%，远远超过移动互联网网民的整体增速，老年人正在成为网民的重要来源。然而，目前的互联网，不论是基础设施还是内容生态，主要围绕年轻用户开发，很少考虑老年人的需求。

APP陪伴渡晚年

儿女们都有工作，忙得连自已的恋爱、婚姻、生育都顾不上。有老人告诉记者，今年因为疫情在家，社区老年团的活动被迫停止，自己开始用手机上网，平时喜欢看养生、旅行类的内容，但他表示不会找这些内容。他希望可以有“老年APP”，可以方便地找到自己想看的内容。很多时候，老年人上网不仅是图方便，也是为了找陪伴。APP的适老化在放大字体的同时，更要从内容生态上丰富“老年”内容，增加互联网对老年网民的陪伴感。

保障老年网民上网安全

很多老年人触网首先遇到的是互联网的“阴暗面”。最近，网上陆续发生了“假靳东”骗中老年粉丝、平台诱导老年人购买理财产品等事件，也有很多互联网产品打着“关怀”的名义骗取老年网民的个人信息。由于老人不理解APP的操作逻辑，个人安全存在认知盲区，APP适老化设计中，尤其要正确引导老年人提供个人信息，取消不必要的信息获取权限。

结束语

互联网应用已经有近30年的历史，陪伴互联网成长的第一代人也已进入老龄化阶段，字体变大只是APP适老化设计的第一步，未来要推动互联网应用体验要全面进入的适老化改造。

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