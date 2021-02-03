警方通报人人影视字幕组侵权案 是什么让兴趣变成犯罪

警方通报人人影视字幕组侵权案，成为剧迷热议话题。人人影视字幕组几乎是剧迷们人尽皆知的名字，尽管他们一直以免费提供字幕的名义进行海外剧集的翻译和压制工作，但是是否涉嫌侵权，是否涉嫌用户商业行为一直存在争议。警方通报人人影视字幕组侵权案，让曾经辉煌多年的人人影视字幕成为过去，没想到小小二维码成破案关键。



警方通报人人影视字幕组侵权案

其实很多剧迷们已经发现人人影视字幕组假设在海外服务器的网站早已打不开了，也有很多剧迷当警方通报人人影视字幕组侵权案的消息发出后才知道究竟发生了什么。当警方通报人人影视字幕组侵权案的消息登上热搜，很多人为运行了这么多年的字幕组感到惋惜。

上海警方历经三个月缜密侦查，在山东、湖北、广西等地警方的大力配合下，成功侦破国家版权局、全国“扫黄打非”办公室、公安部、最高检四部委联合督办的“9.8”特大跨省侵犯影视作品著作权案，抓获以梁某为首的犯罪嫌疑人14名，查处涉案公司3家，查获作案用手机20部和电脑主机、服务器12台，涉案金额1600余万元。



警方通报人人影视字幕组侵权案

其中便涉及到了在网络上存在一定知名度的人人影视字幕组。2020年9月，上海警方在工作中发现，有人通过“人人影视字幕组”网站和客户端提供疑似侵权影视作品的在线观看和离线下载。经与相关著作权权利人联系，上述影视作品未取得著作权权利人的授权或许可。

警方通报人人影视字幕组侵权案，上海市公安局经侦总队会同虹口公安分局开展侦查。以涉案网站和客户端所留会员付款、周边产品销售付款两个二维码作为突破口，警方锁定了位于山东的梁某、丛某，以及位于湖北的王某，并很快摸清了整个犯罪团伙的组织架构。



警方通报人人影视字幕组侵权案

经查，自2018年起，犯罪嫌疑人梁某等人先后成立多家公司，在境内外分散架设、租用服务器，开发、运行、维护“人人影视字幕组”APP及相关网站，在未经著作权人授权的情况下，通过境外盗版论坛网站下载获取片源，以约400元/部（集）的报酬雇人翻译、压片后，上传至APP服务器向公众传播，通过收取网站会员费、广告费和出售刻录侵权影视作品移动硬盘等手段非法牟利。

现初步查证，各端口应用软件刊载影视作品20000余部（集），注册会员数量800余万。目前，警方已对上述犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。很多网友感到惋惜和叹息，曾经这么熟悉和喜欢的字幕组，如今竟落得如此下场。



警方通报人人影视字幕组侵权案

其实最开始人人影视字幕组确实是基于兴趣爱好而走到一起的一群人，也是因为兴趣爱好在网上免费做着字幕翻译和压片的工作。如果说没有人人影视字幕组，基本上很多国内的观众无法欣赏到很多国外优质的精致剧集，比如最经典的《权利的游戏》《生活大爆炸》的。

但是随着我国对于版权保护的不断加码，以及很多国外片方跟国内的视频平台签订了引进协议，这就导致人人影视字幕组这种未经过审查以及非正规渠道出现的影视资源备受业界的争议。不过至少此前绝大多数时候这些并非用于商业目的，尚有情可原。



警方通报人人影视字幕组侵权案

而在人人影视字幕组发展的后期，越来越多的夹带私货，比如片头片尾和片中都会加杂一些广告。曾经有一段时期人人影视还以设备升级的理由开始卖储存大量片源的实体硬盘产品，这种操作显然就已经形成商业化目的了，尽管看上去更像是打擦边球。

或许是在利益面前迷失了初心，才让人人影视字幕组不断走向商业化。而没版权方支持的商业化，显然让人人影视字幕组变了味，也触犯了法律，并且也不再被越来越多的剧迷们所支持。如今警方通报人人影视字幕组侵权案，没想到最后落得如此结局，可叹！

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