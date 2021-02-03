留京过年20G免费流量领取指南

2月3日消息，留京过年免费领取20G流量包活动已经开始，三大运营商的活动通道均已打开，用户已经可以免费领取20G北京本地上网流量包。

【北京联通】4个领取入口

1、下载联通手机营业厅APP，通过参加“北京联通智慧年货节”领取；



2、收到联通领取流量短信的用户，可点击短信中的链接按提示步骤操作领取；

3、关注“北京联通”“中国联通北京客服”微信公众号，在对话框中输入“流量红包”来领取；

4、直接到北京联通自有营业厅前台办理手续领取。

【北京电信】2个领取入口

1、收到电信领取流量短信的用户，点击短信中的链接按提示步骤操作领取；

2、通过登录专属网页领取。请点击网页链接到达页面：网页链接

【北京移动】4个领取入口

1、在北京移动客户端中点击“我的”，找到“我的卡劵”，从中领取；

2、关注“北京移动”微信公众号，在优惠菜单栏点击“春节流量20G”领取；

3、关注“北京移动”微信公众号，在对话框中输入“2021”获取参与链接领取；

4、收到移动领取流量短信的用户，点击短信中的链接按提示步骤操作领取。

【提醒】

目前，截止到2月3日下午16点，号码归属地在北京的手机号才可参与活动；

20G流量为北京区域专属流量，只限在北京使用；

目前尚没有测试人外地的北京号码是否能够领取；

免费流量包的使用有效期为2月11日零时至2月17日24时，共计七天。

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