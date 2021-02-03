最安全沃尔沃XC90追尾大货车秒成渣 别再让“大祸车”成移动杀手

提起沃尔沃，人们首先想到的就是安全。作为三点式安全带的发明者，沃尔沃品牌也确实在提升人类驾驶安全上做出了卓越的贡献。但是即使是最安全的沃尔沃，而且是比较高大雄壮且比较高端的XC90中大型SUV车款，在移动杀手大“祸车”面前也不堪一击。



沃尔沃XC90追尾大货车

近日，沃尔沃XC90追尾大货车事件被很多车友广泛关注。根据车祸现场的图片来看，沃尔沃XC90直接钻进了大货车的集装箱下面。这种“剃头”式的追尾大货车事故往往是最为致命的，因为车辆“最硬”的防护措施都会失效，只剩下A柱承担所有的冲击。



沃尔沃XC90直接被“剃头”

即使是以安全著称的沃尔沃，即使是车身高度较高的中大型SUV，即使是拥有1500MPA超高强度钢A柱，也扛不住这样的致命一击。截止到本文发布尚无伤亡情况公布，但是大货车集装箱基本已经完全侵入车厢，车内驾乘人员真可谓九死一生。



驾驶员和乘客基本凶多吉少

目前车辆事故原因也暂不清楚，有网友指出可能是与自适应巡航系统（ACC）失灵有关，也有人质疑沃尔沃的A柱不够硬，但事实上但凡对车辆结构有了解的，就知道除非是坦克撞上去，否则一般的民用车辆在大货车面前都是渣渣一般的存在。



够硬的后防撞梁才能保别人的命

我们与其就纠结和平板沃尔沃是不是真的安全，XC90的A住是不是真的够硬，但不如把握问题的本质。那就是大货车的后防撞杠真的起到了预期的作用了吗？我国法规明确规定大于3.5吨的货车必须安装侧后防撞装置，而事实上很多大货车的后防撞梁基本形同虚设。



国服大祸车后防撞梁基本形同虚设

以笔者近十年的驾车经历来看，目所能及的大货车后防撞梁基本是“走形式”。有的是薄铁片，有的早已摇摇欲坠，有的干脆直接用铁链子挂着呼呼摇摇，更有甚者挂载的货物和集装箱大幅度超出车体。因为车身高度的落差，一般轿车或SUV追尾基本必挂。

所以，别再纠结于沃尔沃XC90追尾大货车这场车祸本身了，我们更希望通过这场惨痛的车祸，呼吁全社会以及监管部门加强对大货车防撞装置的监督和检查，并制定更安全可靠的行业标准。别再因为一块钢梁的缺失，让“大祸车”成为移动杀手了！

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