空气净化器有用吗？新年疫情防控成重点

临近新年，各种返乡人员不断增加，疫情防控依然是各地区的头号工作，维持好现在状态的同时也要让返乡人员提供核酸证明和健康证明，并通过十四天的隔离时间保证人们的共同安全，为了不让回乡人员造成疫情防控上面的混乱，各个地区政府已经开始推出了各项政策等待人们的回乡。但光是靠着政府来进行初级的疫情管理是不行的，想要真正在新年阶段做好疫情上面的整体控制还需要大家的共同努力，串亲戚、逛商场、出行散步的时候都要学会戴口罩、消毒和不进行群体性聚会，只有远离这些可能会散播细菌的环境才能不让新冠病毒有找上门的机会。同时，人们为了不让自己的家中成为细菌集中地，还要学会内部环境的空气消毒问题，那么，空气净化器有用吗？





空气净化器有用吗

空气净化器有用吗？在空气净化器中有很多不同的品牌选择，但大多数的净化器并没有出众杀菌消毒功效，而是在疫情发生后为了制造卖点、噱头而随意宣传出来的功能，想要真正做到杀菌消毒远离疫情还是得跟EBC家用移动式空气消毒净化机这种专业仪器合作。相比别的空气净化器用噱头吸引消费者购买，EBC家用移动式空气消毒净化机则是在很多年前就已经开始研究开发的专业型产品，早在没有疫情前就已经考虑到了空气日益严重的问题，面对流感病毒、甲醛有害物、微生物有害气体、各种细菌、灰尘颗粒都有着出众净化效果，这种专业的消毒结果就是对这一问题的回应。另外，为了加大人们对EBC家用移动式空气消毒净化机中的了解，特别从几个不同点来进行了说明。





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一、空气净化器有用吗——针对各种环境有效消毒

空气净化器有用吗？要回答这一问题，首先要确定我们的室内空气净化需求。EBC家用移动式空气消毒净化机针对的不只一种室内环境，而是针对医疗病房、家庭空间、会议室、会客室、办公室、室内封闭空间等环境都可以进行消毒净化，针对颗粒污染进行清除消灭这些可以成为传染病的载体。针对流感、SARS和冠状病毒这些可以产生公共安全事件的病毒进行消除和预防。在EBC家用移动式空气消毒净化机的内部有纳米级的材料可以精准的来控制二氧化氯杀菌因子在释放中的速度、剂量，这样就能去更精确的来进行广谱性杀菌，还有一分钟内杀灭持久稳定性病毒的作用，让双重消毒和双重净化效果得到了提高，在使用后可持续九十天中持作用，也就是说即使不进行重复性消毒也能让大家居住的环境保持安全。



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二、空气净化器有用吗——技术水平一流



空气净化器有用吗？从技术层面来说，EBC家用移动式空气消毒净化机采用的是全封闭紫外光触媒杀菌技术，通过特定的波长紫外线来照射后受到相应的激发，这样就能有效的去分解空气中的甲醛、TVOC、苯、二甲笨等污染物，将这些污染物全部都分解成没有危害的气体后再进行杀菌即可，在流感病毒和普通杀菌率上面都达到了百分之九十九点以上，而且还能最大限度的避免呼吸性传染疾病在室内环境中进行散播，新冠病毒能反复出现就是因为人们只要一产生接触就会得病，而且大多数人是通过呼吸到了带来飞沫新冠病毒而被传染上的，有了EBC家用移动式空气消毒净化机这项全新技术就能让人们不再产生传染问题，即使面对新冠这样的大型传播性疾病也能有效的进行预防。

空气净化器有用吗？相信看到这里你已经有了答案。EBC家用移动式空气消毒净化机中选用出来的优质蜂窝煤活性炭附着催化剂，相比普通的活性炭在吸附能力、净化能力上面变得更强，可以针对空气中的有害物质来进行大面积吸附，再大的室内面积同样都能在EBC家用移动式空气消毒净化机的运行下得到快速净化作用。包括风量智能运行、三档设计功能中的高效HEPAF滤网其过滤级别非常的高，就算是空气中的花粉、雾霾污染、气溶胶传播以及飞沫传播都可以得到有效隔离净化，让室内的没有任何异味给家人们带来了真正的优质生活环境。这就是针对空气净化器有用吗给出的答案，在EBC家用移动式空气消毒净化机的帮助下，人们家中的空气质量会有明显提高，包括静音模式、医疗级过滤级别、简洁的面板和清新的功能键进一步给人们带来的智能生活，让大家跟空气中的污染问题一步说再见。

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