史上最强最贵的本田CR-V来了 231匹马力27.38万起

本田CR-V作为一款热门家用SUV，在全球市场都拥有不错的销量。近日，本田CRV 锐·混动 e+全新车款发布，231匹马力史上最强，售价27.38万起，工信部申报油耗为1.1L，关键有的地区还能上绿牌。不仅可以将其成为史上最强的，而且估计也是史上最贵的。



本田CRV 锐·混动 e+

动力方面是这款本田CRV 锐·混动 e+的最大变化，依然是那台熟悉的2.0L阿特金森循环发动机，匹配E-CVT变速器，最大功率107kW/6200rpm，峰值扭矩175N·m/3500rpm。驱动电机的最大功率为135kW，峰值扭矩315N·m，双机合力231马力，百公里加速为10.3秒。

和此前发布的CR-V混动版不同的是，在纯电模式下，本田CRV 锐·混动 e+的续航能力80km以上。在诸多一线二线城市，均有限牌限号的政策，PHEV上牌政策却宽松得多。80km的纯电续航几乎可以覆盖日常上下班通勤或简单买菜，当纯电车开也没什么不妥。



本田CRV 锐·混动 e+

同时，为了满足车主的充电需求，东风本田随车赠送便携式充电桩，以及30米内的充电桩免费安装服务。质保部分，新车提供3年10万公里整车质保，而电机、动力电池、电控在内的核心三电系统，则提供8年15万公里的保修。

新车采用了全新造型的18英寸多幅条式轮毂，车身颜色提供星曜蓝、雅韵金、晶耀白、彩晶黑四种车身色，其中新增的星曜蓝为CR-V混动款专属。

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