腾讯回应抖音起诉称其恶意构陷，这一对互联网巨头的对磕成为科技圈最热门的话题。事件起因为抖音在北京知识产权法院正式向腾讯提起反垄断诉讼，矛头指向了腾讯旗下QQ微信等社交软件对抖音等产品长达三年的持续封禁和分享限制。



腾讯回应抖音起诉称其恶意构陷

而在抖音起诉抖音起诉腾讯垄断的消息发出后，关于抖音起诉腾讯垄断的报道可谓铺天盖地，该话题也瞬间登上了个各大社交媒体的热搜榜。很快，腾讯方面做出了回应，腾讯回应抖音起诉称其恶意构陷，更是将整个事件推升到了更高的热度。

腾讯回应抖音起诉称其恶意构陷，腾讯官方回应称，暂未收到关于抖音起诉我司的相关材料。腾讯及其产品遵循公平竞争、开放合作的理念为用户和第三方产品提供服务。字节跳动公司的相关指控纯属失实，系恶意诬陷。至于封禁分享等行为，腾讯给出解释。



腾讯回应抖音起诉称其恶意构陷

腾讯还表示，字节跳动旗下多款产品，包括抖音通过各种不正当竞争方式违规获取微信用户个人信息，破坏平台规则，已被法院多个禁令要求立即停止侵权。字节跳动及相关公司还存在诸多侵害平台生态和用户权益的违法违规行为。腾讯将继续提起诉讼。

就在腾讯回应抖音起诉称其恶意构陷的消息发出后不久，没想到抖音方面很快又做出了回应，并且进一步发出四点声明。针对腾讯回应抖音起诉称其恶意构陷的指控，抖音方面认为腾讯所谓的“恶意构陷”没有任何依据；所谓“违规获取微信用户个人信息”不属实。



腾讯回应抖音起诉称其恶意构陷

此外，抖音认为用户对自己的数据具有绝对的、可完全控制的权利，应该远远高于平台的权利，不是“私产”。针对上述回复，抖音进一步发出四点声明：

其一，抖音认为，腾讯封禁抖音等相关产品达三年，涉及数亿用户。微信封禁最初的理由是“短视频整治”，而在整治期间，腾讯自己却推出十几款短视频产品，因此，腾讯所谓的“恶意构陷”没有任何依据。

其二，腾讯所谓“违规获取微信用户个人信息”不属实。腾讯认为用户的头像、昵称等用户数据都属于腾讯公司的“商业资源”，并据此认为，除非腾讯同意，其他任何产品，即使获得用户授权，也不能使用这些用户的相关数据，否则即构成腾讯所谓“非法使用”。

与此同时，腾讯旗下产品、游戏及其投资公司却可以“合法使用”这些用户数据。腾讯这种对于用户数据的垄断行为，严重影响了行业的创新发展。

其三，有部分专家和法院支持腾讯关于个人信息属于腾讯商业资源的主张，天津滨海法院还因此对字节跳动旗下多闪、抖音下达诉讼禁令。抖音认为，用户对自己的数据具有绝对的、可完全控制的权利，应该远远高于平台的权利，不应该成为腾讯公司的“私产”。



腾讯回应抖音起诉称其恶意构陷

最后，微信、QQ，作为月活用户分别超过12亿和6亿的国民级社交通讯产品，不仅有完备齐全的用户好友关系，而且已经深入用户生活的各个领域，属于具有“市场支配地位”的基础设施。腾讯通过微信和QQ限制用户分享来自抖音的内容，构成了《反垄断法》所禁止的“滥用市场支配地位排除、限制竞争的垄断行为”。

腾讯回应抖音起诉称其恶意构陷，抖音进一步发出四点声明。以上便是抖音起诉腾讯垄断的来龙去脉以及最近发展，我们将对事件进行跟踪报道。

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