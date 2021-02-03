苹果电动汽车参数曝光：零百加速3.5秒 WLTP续航500km

很多果粉和数码玩家们都非常熟悉的天风国际证券分析师郭明錤好久都没有消息了，原来他最近跑去研究苹果智汽车去了，而且又有了新预测和新发现。不得不说郭老师预测的准确率高达78.2%，在科技数码圈子以及投资圈都有一定的影响力，看看他有说了啥。



苹果电动汽车参数曝光

郭明錤发布最新报告称，苹果汽车将使用现代汽车E-GMP纯电动汽车平台打造，零部件供应商将来自现代旗下零部件商现代摩比斯，现代子公司起亚将在美国生产。除此之外，为简化车辆前期设计、测试环节，苹果可能会和通用汽车、PSA（标致雪铁龙）合作开发新车。

其实对于造车，苹果或许是个门外汉，这些科技企业寻求传统造车企业的合作，其实也就是为了找个现成的方案作为载体，好植入苹果自己的应用、软件，周边硬件，以及服务等生态。据说苹果除了找了现代之外，还还会考虑让通用汽车、PSA 旗下品牌代工造车。



苹果或首发采用现代E-GMP平台

呵呵，这就是苹果，从不把鸡蛋放在同一篮子里。

如果首批苹果汽车通过现代E-GMP平台打造的话，那么据现代汽车公布的数据，其WLTP 续航最大能达到 500km，百公里加速最快不到 3.5 秒，最高速度可达 260km/h。充电方面，基于 800V 高压电池平台，车辆可实现最高 350kW 的充电功率。



零百加速3.5秒 WLTP续航500km

可以说苹果造车这一波走得很急，如果再慢些可能切入市场的机会就非常渺茫了，所以寻求与传统车企的合作是必然的选择。至于为什么选择现代，无外乎便宜，另外和目前中国培育成熟的配套苹果产业链也都非常近，可谓一举多得。

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