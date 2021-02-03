RTX 3060游戏本性能提升20% 没想到起售价更便宜了

如今DIY台式机不仅没有太多的价格优势，而且笨重的体积也决定不是学生党的最佳选择，这也就解释了为什么如今游戏本越来越火。对于很多朋友十分期待的RTX 3060游戏本的性能表现，目前英伟达已经正式发布RTX 3060游戏本，有媒体给出最新评测数据。



RTX 3060游戏本来了

外媒HardwareUnboxed对不同的功耗下RTX 3060移动显卡进行了性能测试，简单的说RTX 3060游戏的性能表现，同功耗比RTX 2060提升22%，这个升级幅度还是蛮可观的，毕竟是在同等功耗的前提下，说明芯片的工艺水平和架构又得到了精进。



80-98W功耗下平均差异19%

具体数据来看，90W的RTX 2060相比，RTX 3060笔记本GPU核心在80-95W 版平均游戏表现提升了19%。另外，RTX 3060 115-130W 版比同功耗下的RTX 2060游戏表现提升22%。整体上大约都有20%左右的提升表现，笔记本这个产品还是要看功耗墙。



115W功耗下差异22%

至于RTX 3060的参数就不过多介绍了，相信很多报道都已经列出了详细的差异，RTX 3060配备GA106 GPU，有 3840个CUDA内核，配备6GB GDDR6显存，192bit 位宽。功耗设定从60到115W不等，GPU频率从1283到1703MHz之间浮动。

不过更令玩家感到惊喜的是，今晚有大量RTX 3060游戏本同步上市，其中最低价格仅6799元起，相比 RTX 2060 游戏本的首发上市售价低了很多，不足7000元的价格性价比突出。

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