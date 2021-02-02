被差评骑手堵门咆哮“弄死你” 新华热评到底谁作恶

今日，一则关于被差评骑手堵门咆哮“弄死你”的短视频在各大社交媒体疯狂转发。视频中一位穿着蓝色制服的旗手恼羞成怒，咆哮威胁用户“差评给我取消掉！三分钟解决不了，我就弄死你”，现场情绪十分激烈，给人一种可能即将发生危险的既视感。



被差评骑手堵门咆哮“弄死你”

这则视频迅速引爆了人们的热议，一向同情“弱者”的主流舆论这次也把旗手推上了风口浪尖，人们对于旗手的不解、不满，乃至谩骂一时间全部倾泻了出来。后续该骑手现已被处以十日行政拘留。但此事件迅速冲上热搜，事件在人们心理造成的冲击和阴影仍在。

一个气势嚣张的强壮的中年男子堵门咒骂“弄死你”，而对方只是一个女子，如此情形让人们感受到了危险的气息，也不仅要问，点外卖还安全吗？还能够本心的给差评吗？有多少人不给差评是为了避免麻烦，不仅商家骚扰，甚至会引发旗手上门“讨说法”。

视频中的事件显然已经脱离了“差评”的范畴，上海一女子因点外卖给了差评，遭到饿了么骑手上门威胁、恐吓，还被勒索了200元“赔偿”。很显然，外卖旗手如此的行径已经触犯了法律，虽然该事件被曝光后旗手已经得到了惩罚，但是这事搁谁心理不添堵？



新华热评到底谁作恶

针对此事件，新华热评：差评压榨背后，“恶了的”是骑手还是平台？将问题的矛头指向了外卖平台的压榨。文中指出，刺痛人们神经的，看似是骑手和消费者之间的纠纷，从某种角度看也实则暴露了平台监管缺位，长期对骑手的差评压榨！

事实上，遇到态度好、速度快的骑手，人们往往会报以五星好评；大风大雨天里，也能够理解骑手不易，愿意多等一会儿并道声辛苦……可花了钱却得不到好的服务体验，甚至被恐吓辱骂，打个差评同样是消费者应有的权利。

有差评了，平台本该及时处理、耐心解决。可现实却是：一边收着顾客的配送费，一边拿差评对骑手处以高额罚款，遇上事儿就当起甩手掌柜！为了赚钱，不停地给骑手施加压力，而当他们与顾客产生纠纷，又与他们撇开关系，便宜怎么都让你赚了？



新华热评到底谁作恶

差评压榨，貌似提升服务，实则推责揽利，结果是监管上失职，安全上失分，与客户的关系失和。

大平台有大流量，更要有大担当。骑手上岗前，是否对其进行全方位的职业教育培训？一旦有了差评纠纷，责任怎么划分？动辄几百元的罚款标准合理吗？有没有畅通骑手、商家、消费者三方沟通的渠道？有没有及时介入并跟进处理结果？如何保证消费者个人信息安全？这些问号必须用真诚回应拉直！

骑手疲于奔命，顾客有苦难言，当所有负面情绪都积聚在骑手和消费者身上，平台却躲在幕后渔翁得利。真想问问：“恶了的”，到底是骑手还是平台？

新华网的热评或许给我们带来了不同的视角，但是凭条也不是万能的，孰是孰非到底是谁做的“恶”，其实“恶”本身就存在，只是网络把他们连接了，并放大了！

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