尽管如今疫情反复，但是依然无法阻挡人们回家的热情。尤其是很多人已经两年没有回家，或者很多人打算这次春节就彻底回去了。涉及全家出行，一个很现实的问题困扰了人们很多年，儿童票到底怎么算呢？满足年龄或身高二者之一可享儿童票，交通部给出标准答案。



满足年龄或身高二者之一可享儿童票

交通运输部回复：

交通运输部在公路、水路客运领域已经建立了兼顾年龄和身高标准的票价优待机制，先后印发《交通运输部 发展改革委关于深化道路运输价格改革的意见》（交运规〔2019〕17号）、《交通运输部关于做好<国内水路运输管理规定>实施有关工作的通知》（交水规〔2020〕6号），明确对符合条件的儿童提供免费乘坐客运班车（国内水路客运船舶）或者客票半价优待（9座及以下客车除外）。

其中，免票儿童的范围为6周岁（含）以下或者身高1.2米（含）以下；客票半价优待儿童的范围为6—14周岁或者身高1.2—1.5米。满足年龄或身高二者之一的，均可享受相关优待。

下一步，我部将继续指导各地交通运输部门督促指导道路水路客运经营者认真落实儿童出行优待政策，切实保护儿童出行优待权益。

满足年龄或身高二者之一可享儿童票，这是交通部给出标准答案，您记住了吗？

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