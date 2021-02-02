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    11年前那位春运母亲找到了

      [  中关村在线 原创  ]   作者：肖余林

    2月2日消息  据《新华每日电讯》报道，记者追踪到11年前感动中国的“春运母亲”，“春运母亲”本人重新走进大众视野。

    11年前那位春运母亲找到了

    2010年1月30日，“春运母亲”背着大包、抱着孩子在南昌火车站匆忙赶车。摄影师周科拍下这张照片，名为《孩子，妈妈带你回家》。

    之后，这张照片被数百家网站和报纸选用。照片也获得了年度中国新闻摄影金奖和第21届中国新闻奖。11年来，这张照片不断在网络和社交平台流传，不断被各大媒体引用、转发，并成为“春运表情”。

    《新华每日电讯》报道，2021年春节前夕摄影师周科再次与“春运母亲”相遇。

    11年前那位春运母亲找到了

    “春运母亲”名叫巴木玉布木，32岁，彝族人。

    她说，那张照片拍摄的是她结束在南昌5个月打工生涯，赶着返回大凉山老家的一幕。她记得很清楚，那天一早，自己扛着大包小包，带着女儿从住处赶到南昌火车站，再乘坐两天一夜的火车抵达成都。在成都，她花了15元钱在一家小旅馆休息了一晚，又搭乘14个小时的火车抵达越西县，从县城回到大凉山的家里，已是深夜。这趟行程，巴木玉布木花了三天两夜。

    前几年，巴木玉布木一家被列为了扶贫对象，之后在技术员的指导下跟丈夫一起种植烟叶，2020年，巴木玉布木家年收入达到10万元，最终实现了脱贫。

    11年前那位春运母亲找到了
    1月21日，新华社记者周科（左）和巴木玉布木的合影。李思佳 摄

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/762/7620457.html report 1037 2月2日消息  据《新华每日电讯》报道，记者追踪到11年前感动中国的“春运母亲”，“春运母亲”本人重新走进大众视野。2010年1月30日，“春运母亲”背着大包、抱着孩子在南昌火车站匆忙赶车。摄影师周科拍下这张照片，名为《孩子，妈妈带你回家》。之后，这张照片被...
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