校方回应高中生模仿奥特曼被劝退 孩子们还会相信光吗

“你相信光吗”这句话来自动漫奥特曼，因为当年迪迦奥特曼就是因为孩子们的信念而变成了光，引申就是你相信奥特曼吗？虽然这听上去很幼稚，但奥特曼曾经是多少孩子心中的英雄和楷模。如今校方回应高中生模仿奥特曼被劝退，孩子们还会相信光的存在吗？



校方回应高中生模仿奥特曼被劝退

近日，就因为几个学生在宿舍里喊“你还相信光吗”等《奥特曼》台词，被学校劝退处理。学校还发布悬赏公告，激励大家举报。此事件经过网络发酵于近期登上各大社交媒体的热搜头条。这些孩子或许有错误在先，但如此严重劝退处罚，孩子们还怎么相信光的存在？

校方回应高中生模仿奥特曼被劝退，此事引发巨大争议，学校接受媒体采访时改口称，那三名学生未被劝退，悬赏公告意在警示其他学生。不过根据视频曝光的内容来看，该校确实进行了通报劝退处理，此举无疑有些小题大做，并对孩子造成一定的心理伤害。



校方回应高中生模仿奥特曼被劝退

而从校方迫于舆论的压力改口来看，或许校方也已经意识到了矫枉过正的情况。而且在通报情况的黑板报上，校方还用了“坏人坏事”这样的字眼，让人们怀疑这学校到底还是不是教育育人的地方，动辄给学生扣“坏人”的帽子，绝对不妥吧！

有媒体评论道，教书育人是以人为本的工作，不能等同于冷冰冰的“管理”。谁不曾年轻过，十几岁的孩子们在放寒假前表现得亢奋一点，喊几句网络热梗，能有多恶劣的影响呢？老师、教导主任和校长也都有过青葱的校园岁月，年轻时没干过一些幼稚但无伤大雅的事？



校方回应高中生模仿奥特曼被劝退

公开悬赏举报，就更让人难以理解了。这到底是想向学生们传递一种什么样的价值观呢？学校应该培养“大写的人”，而不是“告密者”。鼓励学生们互相举报且“长期有效”，就算真能“揪出”一些调皮的学生，但让学生们不敢信任他人，代价终究过于沉重。

校方回应高中生模仿奥特曼被劝退，学校作为教书育人的地方，如此形式还会让孩子们相信光是真实存在的吗？

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