马斯克：今年可能开始脑机接口人体试验

2月2日消息 2月2日，特斯拉及SpaceX创始人埃隆·马斯克（Elon Musk）在回复一位推特网友时表示，Neuralink正在努力确保植入物的安全性，并与FDA保持密切联系。如果一切顺利，也许可以在今年晚些时候进行初步的人体试验。

2月1日，马斯克在音频社交应用Clubhouse上开通了直播聊天室，期间谈到公司发展进展：目前Neuralink成功地给一只猴子的大脑中植入微型电线，现在这只猴子可以用脑电波来玩视频游戏。这一实验的视频将会很快公布，可能在一个月内。

关于脑机接口技术，很多人表示关心。马斯克也解释大脑连接技术的主要目标：解决大脑和脊柱损伤、通过植入的芯片弥补人们失去的能力。

Neuralink成立于2017年，自公司创立以来马斯克一直在努力招聘科技人才加盟。该公司所研究的脑机对接装置包括一个微型探头，探头上有3000多个电极。电极连接着比人发还要细的软线路，用以监视1000个人脑神经元的活动。据了解，Neuralink还开发了一个“神经外科手术机器人”，据说它可以每分钟将192个电极插入大脑。





2019年，Neuralink曾对一只猴子进行了脑机对接试验，试验表明猴子可以通过大脑来控制电脑。

2020年8月28日，马斯克曾在线直播展示了大脑被植入脑机接口设备的小猪，其脑部活动信号可以被实时读取。马斯克介绍，植入设备名为“Link”，设备约硬币大小，由Neuralink公司开发，植入大脑后能够读取大脑活动。这一设备可通过蓝牙连接智能手机，电池续航时间为一整天，可在夜间充电。





马斯克的Neuralink已经获得了FDA认可，可以进行人脑实验。具体实现路径，就是在人脑打一个孔，将芯片放入，而这整个过程只需要一个小时，一个自动手术机器人就可以完成。目前芯片植入只能深入到大脑皮层的 3-4 毫米左右，但可以实现在大脑不同区域多个芯片同时植入。

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