辛酸！仅不足三成白领有年终奖 北京13258元领先全国

眼看就要到春节了，忙碌了一年您收到了多少年终奖呢？在刚刚过去的2020年虽然全球遭受了疫情的肆虐，但是国内最快控制了疫情的发展并恢复社会秩序和生产秩序，这或许是不幸中的万幸。今年的年终奖或许没有往年多，但也是小小期待的一件事了。





全国35城市年终奖均值公布

近日，智联招聘发布《2020年白领年终奖调研报告》披露，2020年全国白领年终奖均值为7826元，相比2019年的9547元下降了18％，5000-10000元区间占比最高为25.3％。都说数据不会说谎，看来是真的，去年受疫情影响就连年终奖均值都下降了这么多。

而且更令人心痛的是，截至2021年1月已确定能拿到年终奖的白领占比仅为27.6％，连续三年走低。而在企业类型上，近半数国企白领都有年终奖，比例是民企的大约2倍。如果您今年没有年终奖也请不要气馁，毕竟全国受疫情影响的企业太多，这种情况很普遍。



仅不足三成白领有年终奖

而在金额排序方面，北京白领以平均13258元领先全国，其次是杭州11678元，然后是上海11465元。其他过万元的还有：乌鲁木齐10371元、福州10295元、苏州10088元。调研城市中最低的是昆明，仅为3987元，也是唯一一个不到5000元的城市。

当然，单纯比较数字的高低并没有什么实际意义，毕竟不同地区的物价水平差距很大。比如在北上广深这样的超一线城市10000元所能带来的幸福，或许远远不及小城市的5000元。

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