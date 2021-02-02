    热点：
    ZOL首页 > 新闻中心 > 业界资讯 > 事件 > 正文

    辛酸！仅不足三成白领有年终奖 北京13258元领先全国

      [  中关村在线 原创  ]   作者：贾征

    眼看就要到春节了，忙碌了一年您收到了多少年终奖呢？在刚刚过去的2020年虽然全球遭受了疫情的肆虐，但是国内最快控制了疫情的发展并恢复社会秩序和生产秩序，这或许是不幸中的万幸。今年的年终奖或许没有往年多，但也是小小期待的一件事了。

    全国35城市年终奖均值公布 北京13258元遥遥领先
    全国35城市年终奖均值公布

    近日，智联招聘发布《2020年白领年终奖调研报告》披露，2020年全国白领年终奖均值为7826元，相比2019年的9547元下降了18％，5000-10000元区间占比最高为25.3％。都说数据不会说谎，看来是真的，去年受疫情影响就连年终奖均值都下降了这么多。

    而且更令人心痛的是，截至2021年1月已确定能拿到年终奖的白领占比仅为27.6％，连续三年走低。而在企业类型上，近半数国企白领都有年终奖，比例是民企的大约2倍。如果您今年没有年终奖也请不要气馁，毕竟全国受疫情影响的企业太多，这种情况很普遍。

    辛酸！仅不足三成白领有年终奖 北京13258元领先全国
    仅不足三成白领有年终奖

    而在金额排序方面，北京白领以平均13258元领先全国，其次是杭州11678元，然后是上海11465元。其他过万元的还有：乌鲁木齐10371元、福州10295元、苏州10088元。调研城市中最低的是昆明，仅为3987元，也是唯一一个不到5000元的城市。

    当然，单纯比较数字的高低并没有什么实际意义，毕竟不同地区的物价水平差距很大。比如在北上广深这样的超一线城市10000元所能带来的幸福，或许远远不及小城市的5000元。

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：辛酸！仅不足三成白领有年终奖 北京13258元领先全国http://news.zol.com.cn/761/7619986.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/761/7619986.html report 1095 眼看就要到春节了，忙碌了一年您收到了多少年终奖呢？在刚刚过去的2020年虽然全球遭受了疫情的肆虐，但是国内最快控制了疫情的发展并恢复社会秩序和生产秩序，这或许是不幸中的万幸。今年的年终奖或许没有往年多，但也是小小期待的一件事了。全国35城市年终奖均值公布近...
    • 猜你喜欢
    • 最新
    • 精选
    • 相关
    手机版阅读 即时更新
    中关村在线首页新闻中心首页

    热门搜索

    iphone12苹果发布会AWE台北电脑展mwc
    热词：智能穿戴汽车科技三菱空调
    • 24小时热文
    • 本周热评
    • 精品图赏
    推荐问答
    提问
    • 论坛精选
    • 最热回答
     0

    下载ZOL APP
    秒看最新热品

    内容纠错