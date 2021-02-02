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    站着赚钱的三大科技公司：苹果、亚马逊、微软在列

      [  中关村在线 原创  ]   作者：贾征

    别看都叫科技公司，但他们赚钱的手法和姿态却大不相同。有的公司披着科技的外衣坐着刷人头的生意。有的公司也叫科技公司，但却跟菜农摊贩抢生意。早年间有人说谷歌是不作恶的，如今也早物是人为。《财富》公布2021年全球最受赞誉公司榜单，苹果、亚马逊、微软这三家企业包揽前三甲，真是即赚钱又有好口碑，真真的是站着赚钱的三家科技公司。

    站着赚钱的三大科技公司：苹果、亚马逊、微软在列
    站着赚钱的三大科技公司

    2021年《财富》全球最受赞赏公司榜单上，苹果、亚马逊和微软占据前三位。苹果公司已经连续14年位居榜首。十强榜单包括：苹果、亚马逊、微软、华特迪士尼、星巴克、伯克希尔 - 哈撒韦、Alphabet、摩根大通、Netflix、开市客，基本都是熟悉的名字。

    不难发现，不仅仅前三甲都是科技公司，其实在前10当中很多公司的业务也大多依赖互联网来完成。谷歌母公司Alphabet前十当中，不过其风头如今早已被苹果、亚马逊、微软这些公司所盖过。这些公司不仅自己赚钱，投资者赚钱，业界的口碑也都一向很好。

    有些公司虽然很赚钱，但却得不到人们的尊敬。遗憾的是，中国企业今年再次缺席全明星榜50强名单。不过在细分的行业榜单中，互联网服务和零售行业行业中腾讯拍第三，阿里拍第五，京东拍第六，很显然行业细分榜单的含金量跟总榜相去甚远。

    站着赚钱的三大科技公司：苹果、亚马逊、微软在列
    全球最受赞誉公司榜单前十

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/761/7619984.html report 1036 别看都叫科技公司，但他们赚钱的手法和姿态却大不相同。有的公司披着科技的外衣坐着刷人头的生意。有的公司也叫科技公司，但却跟菜农摊贩抢生意。早年间有人说谷歌是不作恶的，如今也早物是人为。《财富》公布2021年全球最受赞誉公司榜单，苹果、亚马逊、微软这三家企业...
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