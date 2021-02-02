英特尔12代酷睿现身：14核心20线程实锤 首次大小核设计

不得不说，即将在今年年底发布的英特尔第12代酷睿桌面级处理器还是很值得期待的。不仅仅是因为这是英特尔旗下首款10nm工艺桌面级处理器，此外其芯片架构设计也发生了巨大的改变，采用了类似移动CPU的大小核心设计，最低频率仅为0.8GHz，十分神奇。





12代酷睿也有大小核设计

近期现在一款英特尔即将发布的第12代酷睿大小核处理器已经出现在了Geekbench跑分平台上。这款处理器被识别为14核20线程，应该是6大核8小核（小核没有超线程），三级缓存达到了24MB，主频为 0.8GHz，睿频可达 4.7GHz，这种频率设定不多见。



频率最低0.8GHz 终于用上10nm

移动端CPU的大小核设计完全是为了优化散热以及续航而生的产物，轻量负载仅需小核心来完成足以，既省电又能降低发热。而桌面级处理器是否需要这样的设定有待考量，此举大概率是为了移动领域而设定，毕竟移动CPU早就用上了10nm，优先级要高很多。



在年初CES上，我们得知英特尔第12代酷睿将采用Alder Lake-S架构，并采用全新的大小核设计，使用第三代加强版10nm SuperFin工艺。英特尔还将发布 600 系列主板，采用 LGA 1700 插槽，支持 DDR5 内存，将在2021年下半年进行生产验证。

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