男子拒绝春节带电脑回家工作被开除 起诉两年获赔20万

忙碌了一年，人们总要休息休息，让自己紧绷了一年的情绪得以舒缓。万万没想到的是，上海某男子拒绝春节带电脑回家工作被开除。虽然该事件发生在2019年，但是经过很长时间的裁决终于有了结果。男子拒绝春节带电脑回家工作被开除，没想到结局大快人心。



男子拒绝春节带电脑回家工作被开除

男子拒绝春节带电脑回家工作被开除，事情发生在2019年，在上海某咨询公司工作的小张因拒绝公司提出的春节假期携带电脑回家工作的要求而被开除。小张作为软件工程师，小张负责维护的客户可能需要应急服务，公司通知他携带电脑回家过年早到拒绝。

而在他拒绝春节带电脑回家工作，没想到在该公司工作4年的小张被开除。在开除通知中，该公司称小张恶意拒绝执行以及恶意拖延公司安排的劳动任务、恶意违反公司制定的劳动时间规定。公司称小张春节休了27天假，在这期间拒绝联系、上演“失联”。

小张则认为，春节假期自己要陪伴家人，没有义务工作，并且27天系正当假期，包括春节假期11天，加上调休12天以及2个周末。随后双方就开始进入“掰扯”阶段，什么小张午休时间提前，什么见客户迟到了，什么不遵守员工守则，可见双方早已积怨已久。

最终，小张申请劳动仲裁，要求公司支付违法解除劳动合同的赔偿金19.4万元以及加班工资等费用，获得支持。但是对于这样的结果公司却不认可，因此将小张告上法庭，要求判决公司无需支付该赔偿金。您知道的，这一打官司一般人都拖不起了。

从2019年一直折腾到了今年的2月1日，这场劳动纠纷的官司才最终宣判。上海浦东法院对这起案件作出一审判决，认定公司解除劳动合同的行为违法，应支付劳动者赔偿金19.4万元。公司不服提出上诉，后被驳回，目前判决已经生效。

男子拒绝春节带电脑回家工作被开除，这个事件就此告一段落。没想到结局大快人心，相信很多人都会为小张的行为点赞，因为他做了很多人不敢做的事情。虽然最终小张胜利了，也获得了不小的赔偿，但却搭上了两年的时间，用两败俱伤来形容或许不为过。

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