王者荣耀今日更新，你的手机可以支持90帧了

2月2日消息，自【破晓】版本更新以来，《王者荣耀》正在以全新的面貌和大家见面。为了让玩家们能享受更平滑、更精美的操作画面体验，2021年2月2日8:30-9:30，这一新版本将迎来全服不停机更新，更新后，设置界面将提供90帧率模式的开关按钮。

【更新时间】2月2日8:30-9:30

【更新方式】不停机更新

由于此次为不停机更新，维护完毕后即可正常进入【维护期间会有短暂入口维护的情况】；

维护时已经登入游戏的召唤师不受任何影响。

【更新范围】全服

【高帧率模式】目前开放的机型包括

华为 nova 8 Pro、一加 8T、一加 8、OPPO Reno5 Pro+、OPPO Find X2、OPPO Find X2 Pro、OPPO Ace2、iQOO Neo3、iQOO 5、iQOO 5 Pro、iQOO 7、vivo X60 Pro+、荣耀 V40、华硕 ROG 3、华硕 ROG 5、红魔 6、红魔 6 Pro、小米 11、小米 10 Pro、小米 10、黑鲨 3、黑鲨 3S、黑鲨 3 Pro。

你的手机是否支持90帧模式了呢，如果没有的话，不妨耐心多等待，官方表示后续相关机型正在陆续测试和开放中。

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