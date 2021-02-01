分析称DDR3内存将上涨50% 旧电脑升级要抓紧了

大约从2015年英特尔正式第六代酷睿系列处理器以来，DDR4内存就已经逐渐成为了市场上的主流，而此前更多的老机型则主要以DDR3内存为主。考虑到近期有专业分析机构称2021 年DDR3内存价格预计将上涨40%-50%，因此如果想给老电脑升级就要抓紧时间了。



分析称DDR3内存将上涨50%

虽然DDR3是已经淘汰很多年的老型号了，但是目前装机量并不少，因为如今人们更新电脑的频率被极大放缓，服役10年以上的电脑大有人在。而DDR4启用距今也才五六年的时间，市场对DDR3内存仍存在一定的需求， 8GB DDR3 1600 台式机内存条普遍在300元左右。

在刚刚过去的2020年12月，集邦科技旗下的半导体研究中心发布的报告显示，截止去年11月底，DDR4 8Gb 及 4Gb 颗粒的价格企稳，DDR3 内存价格发生了变化。其中，4Gb DDR3 颗粒涨价 1.33%，2Gb 颗粒涨价 1.01%，1Gb 颗粒涨价高大 3.16%。

众所周知，规格越老的内存因为不再进行生产，但需求却又存在，因此会出现价格增长的情况。如今即将全面迈入DDR5内存时代，那么必然很古老的DDR3就要沦落到物以稀为贵的地步了。如果您要升级自己的老电脑，或许真的要抓紧时间了。

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