京东方公布盲人阅读器专利 盲人也将进入读图时代

科技的发展不仅仅成为推动生产力变革的核心动力，也在让特殊人群得到了更多的关爱，令很多存在机能缺陷的人群重新走入了正常人的生活。近日，京东方公布盲人阅读器专利，从此盲人也将进入“读图时代”。



京东方公布盲人阅读器专利

近日京东方科技集团股份有限公司 、重庆京东方光电科技有限公司公开 “盲人阅读器及利用盲人阅读器的方法”专利信息，具体内容含本发明涉及一种电子显示设备技术领域，尤其涉及一种盲人阅读器及利用盲人阅读器的方法。

专利解决了传统盲人阅读器的机械结构过于复杂，不适用于随身佩带；且只能够对文字进行显示读取，而复杂的图片或线条等包含信息量大的信息则不能够被转换的问题，可使盲人阅读信息得到极大丰富。

本发明的主要技术方案为: 一种盲人阅读器，其包括显示设备和触觉传感设备，显示设备上设有触控面板；触觉传感设备佩戴于人体的第一位置，用于与触控面板接触并对应接触区域的图文信息做出响应，刺激所述第一位置。其中，触觉传感设备与触控面板接触，触觉传感设备对应触摸区域的图文信息的形状在其与第一位置接触处产生相应的凸起或震动，用于表达所述触摸区域的图文信息。

本发明公开了一种盲人阅读器及利用盲人阅读器的方法，涉及电子显示设备技术领域，解决了传统盲人阅读器的机械结构过于复杂，不适用于随身佩带;且只能够对文字进行显示读取，而复杂的图片或线条等包含信息量大的信息则不能够被转换的问题。

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