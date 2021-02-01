假如苹果抛弃台积电代工 其实台积电早已找好退路

苹果和台积电这对“好基友”表面上看是一对相互促进的关系，并且苹果也是台积电最大的客户，但是在商业法则当中，没有永远的朋友，也没有永远的敌人，只有永远的利益。如果有一天三星能满足苹果的需求且更便宜，我想苹果应该是不会顾及任何“旧情”的吧！



假如苹果抛弃台积电代工

来自苹果的大量订单，虽然推动了台积电的增长，使他们的先进工艺获得了大量订单，但对苹果订单依赖性太高，也有潜在的风险，一旦苹果的订单有变化，台积电的业绩就将受到波及。或者一旦苹果销量受阻，那么台积电也会跟着吃亏，台积电太过于依赖苹果了。

而台积电的管理层也早就意识到了问题的严重性，如同苹果那样绝不把鸡蛋放在同一个篮子里，产业链的人士透露，台积电目前也倾向降低对苹果订单的依赖，他们在寻求苹果订单之外的增长来源，他们一直在加快在 5G、汽车电子和高性能计算领域的部署。

这一消息人士还透露，除了苹果和其他客户的强劲需求，应对 5G、汽车电子和高性能计算机领域的需求，是台积电今年的资本支出大幅增加的重要因素，这些领域的需求增长趋势，目前来看将延续到 2023 年。

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