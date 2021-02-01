英伟达GA106 GPU核心照片曝光 或是玩家苦等的RTX 3060

英伟达GA106 GPU核心照片曝光，让玩家们纷纷猜测难道RTX 3060终于要来了？今日多方报道称，外媒videocardz拿到了 GA106-400 核心的实拍照片，可以看出芯片面积相比 RTX 3060 Ti 的 GA104-300 要小，或是玩家苦等的RTX 3060甜品显卡。



英伟达GA106 GPU核心照片曝光

今年1月，英伟达正式发布了RTX 3060显卡，但是现货发售要等到今年2月末，这款显卡将搭载GA106 GPU核心，具备3584个流处理器，12GB 显存。此外RTX 3060显卡核心频率为 1.78GHz，显存位宽192bit，官方定价为2499元，属于真正走量的甜品级显卡。

英伟达RTX 30系列GPU核心均为三星代工，使用 8nm 工艺。外媒测量了GPU核心的面积为276mm2，比RTX 3060 Ti的 GA104-300 要小。RTX 3060 显卡的核心代号为 GA106-300。因此可以推断出照片中的 GA106-400可能为早期的工程版，或者是RTX 3050Ti。



英伟达GA106 GPU核心照片曝光

图片中可以看出，显卡搭载 6 片 2GB 容量 GDDR6 显存，由三星制造，并且还有两个空焊点。对于 RTX 3060 Ti 显卡，尽管有着 8GB 显存，但是 GPU 核心将每一片显存的容量限制为 1GB，因此需要 8 片 1GB 显存。

不管怎么说，还是希望RTX 3060早点到来，并且能够真正有货不用抢！

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