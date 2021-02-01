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    闲鱼发布年度十大新现象，你中枪了几个

      [  中关村在线 原创  ]   作者：肖余林

    2月1日消息 闲鱼发布年度十大新现象，特斯拉冷静期、为AirPod找另一半、闲鱼式脱粉、小样女孩、春节瘦身监督、代过春节、宠物侦探、奢侈品修复、整理收纳师、中古家具走俏等入选。

    闲鱼发布年度十大新现象，帮耳机相亲了解一下

    闲鱼数据显示，在2020全年当中，有13万只耳机在闲鱼“相亲”，其中AirPods占比超六成。有趣的是，闲鱼上右耳机的发布量是左耳机的1.3倍左右，左耳机似乎更爱“离家出走”。此外，去年耳机充电仓发布量同比增长四成。

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    2020年，闲鱼特斯拉订单转让量同比增长265%。许多车主付了特斯拉定金又后悔，选择在闲鱼挥泪转让。这也不能中多车主们不理性，毕竟特斯拉降价太快了，“电子产品”一律买新不买旧，卖了低配买高配。

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    这年头，明星人设崩塌像家常便饭，吃瓜群众刚刚路转粉，一眨眼就要粉转黑了。追爱豆没几天，周边倒是没少买，无奈上闲鱼回血，成了粉圈脱粉最后一步。

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    快递新鲜空气，雪地代写祝福的骚操作也在与之俱进，今年许多人不能够回家过年，请人代放鞭炮、代写春联也就应运而生。各位有条件的网友，也不妨操作起来，顺手赚个五毛钱的。

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/761/7619840.html report 853 2月1日消息 闲鱼发布年度十大新现象，特斯拉冷静期、为AirPod找另一半、闲鱼式脱粉、小样女孩、春节瘦身监督、代过春节、宠物侦探、奢侈品修复、整理收纳师、中古家具走俏等入选。闲鱼数据显示，在2020全年当中，有13万只耳机在闲鱼“相亲”，其中AirPods占比超六成。有...
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