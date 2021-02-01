弹幕太多遮挡屏幕？格力公布解决专利

2月1日消息 许多网友刷视频喜欢打开弹幕，但不少热门视频弹幕过分密集，完全遮挡了画面。同时关闭弹幕又感觉少了一些刷弹幕的欢乐。如何将弹幕控制在一个合理的数量当中呢？格力给出了一个方法。

天眼查App显示，1月29日，珠海格力电器股份有限公司公布一项名为“一种弹幕信息控制方法及装置”的专利，专利号CN112291580A，申请公布日2021年1月29日。

专利摘要显示，本发明提供一种弹幕信息控制方法及装置：

首先，在智能终端中设置弹幕分散分布播放规则。

其次，打开视频或直播窗口，开启弹幕和全屏显示。

第三，打开弹幕设置开关，任选一种弹幕播放方式。

第四，当弹幕信息涌入时，按照用户选择的方式将弹幕信息分散播放。

专利摘要强调，本发明提供的方法及装置，能够解决用户在观看视频或直播，当出现大量弹幕遮挡了视频或直播界面的内容时，在不影响弹幕信息的互动体验的前提下，减弱大量弹幕短时涌入导致遮挡内容观看的问题，进而提高用户体验。





对此，有网友表示，不少视频网站和直播平台都有弹幕过滤和分区显示功能，也有网站可以设置弹幕透明度，从格力的这份专利摘要中，不太容易看得出明显的区别或者作用。或许要等格力将专利上线应用后，才能一探究竟。

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