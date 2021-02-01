国产超高清视频标准商用，画面逼近真实世界

随着腾讯视频移动端APP8.3.00版本正式上线，普通消费者可以通过腾讯视频观看采用HDR Vivid格式的高品质影像内容，这标志着CUVA联盟的HDR Vivid技术正式进入商用阶段。

CUVA联盟是中国超高清视频产业联盟(CUVA)，2018年成立，专注于推动中国超高清视频产业发展。联盟成员现有125家，包括：央视总台、华为、中国移动、中国联通、中国电信、京东方、创维、康佳、TCL、海信等。

HDR Vivid又称菁彩HDR，是全球领先的HDR标准，与传统的SDR(标准动态范围)相比，HDR Vivid高光亮度是其40倍。这一技术的核心价值体现在高动态和广色域两个方面，既可以模拟人眼的灵敏度，尽可能还原人眼所见的动态范围，又能保证色彩的丰富度。

商用之后，用户想要体验HDR Vivid视频，需要在支持的设备上、观看支持的内容。

目前支持HDR Vivid技术的移动端型号包括华为手机Mate30系列和P40系列，手机系统升级到最新的EMUI版本即可试用;华为手机Mate40系列和华为平板MatePad Pro系列升级最新的EMUI版本即可正式享用。

电视设备方面，官方表示长虹、创维、海信、华为、康佳、TCL、夏普等品牌电视机的测试认证工作正同步进行中，预计二月中旬后将有第一批支持HDR Vivid技术的电视机新品发布。

在内容方面，用户可以使用认证过的终端设备，率先在腾讯视频的臻彩视听HDR Vivid专区体验到真实生动的视觉感受，首批上线的HDR Vivid版本的内容包括《风味人间》、《地球脉动》、《完美星球》等纪录片，《冷血狂宴》、《少林寺之得宝传奇》等优质电影，2019年与2020年央视春晚等综艺内容。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：国产超高清视频标准商用，画面逼近真实世界http://news.zol.com.cn/761/7619821.html