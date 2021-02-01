三星980 Pro 2TB SSD正式发售 告诉我价格让我死心

对于很多追求性能的DIY玩家来讲，曾经来自三星的970 Pro绝对是高性能SSD的代表产品之一。如今换代升级产品终于迎来超大杯，三星 980 PRO 2TB 正式发售，售价3699元，DIY发烧友可以通过京东、天猫、苏宁三星存储自营旗舰店进行选购。



三星980 Pro 2TB SSD正式发

其实三星980 Pro并非最新发布的系列，早在去年9月，三星正式发布首款消费级PCIe4.0 NVMe固态硬盘——三星SSD 980 PRO，其中250GB、500GB、1TB三种型号已在全球先行发售。而这次迎来的是2TB的版本，不过3699元的价格也真是肉疼啊！

当然，还是那句话，人不识货钱识货。据悉，三星980 PRO 2TB能够提供高达7000MB/s和5100MB/s的连续读取和写入速度。凭借搭载的三星专为PCIe4.0 SSD定制的Elpis控制器，据官方介绍，其连续读取速度比PCIe3.0 SSD提高两倍，相比SATA SSD则快了12.7倍。



三星980 Pro 2TB SSD正式发

其存储颗粒依然是三星第六代V-NAND（136层TLC），具有高达1000K IOPS的4K随机读取和写入速度，并针对处理处理数据密集型应用进行优化。980 PRO 2TB还具有高达1000K IOPS的4K随机读取和写入速度，并针对处理处理数据密集型应用进行优化。

作为这种Pro级别的专业SSD，必然是需要考虑散热问题的。据悉，三星980 PRO还具有出色散热能力，三星在其控制器上涂覆了镍涂层，并在固态硬盘背面采用铜箔散热标签，同时配备动态散热保护技术，可有效散热减少性能波动。



三星980 Pro 2TB SSD正式发

价格来看，三星980 PRO 250GB售价559元、500GB售价999元、1TB售价2199元，今天发售的2TB版本为3699元。如果不考虑绝对价格，反而是500GB和2TB的单GB价格最低，也就是性价比最高。如果是您，您会选择哪一款呢？

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