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    支付宝 “集五福”今日开启，一大波攻略送上

      [  中关村在线 原创  ]   作者：肖余林

    2月1日消息，2月第一天，支付宝集五福活动已于0点正式开启。今年集五福有4个主要通道，AR扫福、写福字、蚂蚁森林、芭芭农场，另外还有一些隐藏的获取福字的方法，我们一起来看一下。

    1. 扫福得福卡，今日已开启

    2. 写福得福卡，今年的新项目，写完可以保存自己的“大作”，还能领取福字

    3. 蚂蚁森林“找能量、点福球”，这条不同于往年浇水，2月4日才会开放

    4. 在淘宝内芭芭农场施肥得福卡

    以上主要渠道外，目前，网上流出了不少隐藏渠道。

    1.  支付宝搜索“消费券”，大概率可以通过翻牌得1张沾沾卡

    2. 支付宝搜索“滴滴”“肯德基”“麦当劳”“银泰百货”“大悦城”“爱琴海”“星河”“砂之船奥莱”等有概率领到福卡

    3. 扫描一些产品图标或者logo，比如快手、特仑苏、海尔、美图秀秀美颜相机等有概率领到福卡

    4. 支付宝搜索“薇娅”，大概率可以领到万能福

    5. 给还没集福的朋友送福卡，有机会得沾沾卡

    6. 邀亲友集五福，邀请支付宝新用户，有机会得万能福

    7. 天猫精灵、飞猪、优酷、淘票票、手机天猫、考拉、菜鸟、新华社、江南百景图等众多APP中会有福卡盲盒

    今年的集福卡渠道众多，截止到上午发稿，已超过18万人集齐，如果你也发现了隐藏渠道，不妨分享出来。

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：支付宝 “集五福”今日开启，一大波攻略送上http://news.zol.com.cn/761/7619123.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/761/7619123.html report 951 2月1日消息，2月第一天，支付宝集五福活动已于0点正式开启。今年集五福有4个主要通道，AR扫福、写福字、蚂蚁森林、芭芭农场，另外还有一些隐藏的获取福字的方法，我们一起来看一下。扫福得福卡，今日已开启写福得福卡，今年的新项目，写完可以保存自己的“大作”，还能领...
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