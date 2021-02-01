支付宝 “集五福”今日开启，一大波攻略送上

2月1日消息，2月第一天，支付宝集五福活动已于0点正式开启。今年集五福有4个主要通道，AR扫福、写福字、蚂蚁森林、芭芭农场，另外还有一些隐藏的获取福字的方法，我们一起来看一下。

扫福得福卡，今日已开启 写福得福卡，今年的新项目，写完可以保存自己的“大作”，还能领取福字 蚂蚁森林“找能量、点福球”，这条不同于往年浇水，2月4日才会开放 在淘宝内芭芭农场施肥得福卡

以上主要渠道外，目前，网上流出了不少隐藏渠道。

支付宝搜索“消费券”，大概率可以通过翻牌得1张沾沾卡

支付宝搜索“滴滴”“肯德基”“麦当劳”“银泰百货”“大悦城”“爱琴海”“星河”“砂之船奥莱”等有概率领到福卡 扫描一些产品图标或者logo，比如快手、特仑苏、海尔、美图秀秀、美颜相机等有概率领到福卡 支付宝搜索“薇娅”，大概率可以领到万能福 给还没集福的朋友送福卡，有机会得沾沾卡 邀亲友集五福，邀请支付宝新用户，有机会得万能福 天猫精灵、飞猪、优酷、淘票票、手机天猫、考拉、菜鸟、新华社、江南百景图等众多APP中会有福卡盲盒

今年的集福卡渠道众多，截止到上午发稿，已超过18万人集齐，如果你也发现了隐藏渠道，不妨分享出来。

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