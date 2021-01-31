钟南山：3月份以后全球疫情将趋缓

1月31日消息 今天钟南山院士参加于广州举行的“助力基层疫情防控万里行”活动，现场解答了春节期间基层疫情防控的相关问题。钟南山表示，疫苗产生抗体大概需要30-35天，大概3月份以后疫情会开始有下降。

在采访中，钟南山回答了几个与疫苗相关的问题。比如，是否接种疫苗之后就无需佩戴口罩了？钟南山给出回答：注射疫苗后用不需要戴口罩，答案是否定的。

“中国的疫苗安全性比较高。对于疫苗作用评估，一般注射第一剂以后，就出现抗体，抗体足以有效，保护率大概是百分之六七十。一般是14天后，注射第二剂。那么第二季注射以后，抗体水平能够达到接近90%。”

目前，全球感染新冠肺炎人数已经达到1亿，记者也向钟南山提问对未来全球疫情形势的判断。钟南山表示，有更多国家开始打疫苗了，打了疫苗，无论疗效高还是低，肯定是有效的。由于疫苗产生抗体它有个过程，大概需要30-35天，才会产生比较明显的保护作用。在积极的增加疫苗的情况下，积极的管控的情况下。大概3月份以后，我认为会开始有下降。

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