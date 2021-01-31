酷睿i9-11900K跑分曝光 单核性能暴强甩开AMD

英特尔酷睿i9-11900K是前阵子CES期间发布的第11代酷睿桌面级处理器的新旗舰，根据英特尔官方宣称该处理器的性能表现重新夺回了最佳游戏处理器的称号。尽管酷睿i9-11900K仍然是基于14nm工艺，但是架构全新，其性能保险同样值得期待。



单核

据外媒videocardz报道，酷睿i9-11900K今日在 PassMark 上首次亮相。根据 PassMark 的测试，i9-11900K 的 CPU Mark（单线程性能）得分为 3764 分，排名第一，比基于 Zen3 架构的锐龙 7 5800X 高出 7%，可见酷睿i9-11900K单核性能暴强甩开AMD。

不过在多线程基准测试中，酷睿i9-11900K得分为28082分，而锐龙 7 5800X的分数为28703分，AMD Zen3架构再次扳回一局。



多核

从规格来看，酷睿i9-11900K为8核16线程，支持最高3200MHz规格DDR4 内存。该CPU Turbo Boost Max 3.0睿频频率为 5.2GHz，但在 Thermal Velocity Boost 模式下可达单核 5.3GHz 睿频频率。很显然，如此之高的频率是其单核性能的保障。

可见英特尔已经把14nm优化到了极致，但奈何14nm依然只是14nm。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：酷睿i9-11900K跑分曝光 单核性能暴强甩开AMDhttp://news.zol.com.cn/761/7618884.html