北京用户如何免费领取20GB流量包 官方表态2月3日开始

为了鼓励人们留京过年，北京相关部门提供了多种多样的福利，北京市通信管理局宣布将组织北京三家运营商为北京三大运营商用户免费奉送20GB的北京本地上网流量包，春节期间可免费使用。很多网友问究竟该如何领取，北京市通信管理局给出答案。



北京用户如何免费领取20GB流量包

据官方相关负责人透露，三家运营商会向全网用户发送活动短信，市民点击相关链接就能领取流量包。此次流量包的发放时间为2021年2月3日零时至2月7日24时，使用时间为2021年2月11日零时至2月17日24时。用户可在北京行政区域内免费使用流量包内的流量。

北京市通信管理局相关负责人表示，为了保障市民权益，免费流量包保证用户自愿领取、自主使用，电信企业不会限制用户使用其指定的电信业务。也就是说大家可以放心免费领取20GB流量包，理论上不会有什么捆包销售或者服务之类的套路。

不过提到这免费20GB的流量包，也有不好用户表示既然不建议走动，那要流量包又有什么用。况且使用期限这么短，感觉意义不大。不过话说回来，免费给的也算是个小福利了，总比没有强，减少外出避免感染减轻疫情压力也是我们每个人的事情。



另外，既然是运营商通过短信发送领取链接，用户需要点击链接领取，笔者感觉这样的方式存在一定的安全隐患。如果是冒充运营商的号码发送吸费或者木马链接，岂不是很多人容易中招。在这里建议官方直接给活跃用户充值到账即可，何必这么麻烦还要自己点击。

总之，建议留京过年的朋友都去领取，但是一定要仔细鉴别短信的号码和链接地址，一面给不法分子提供可乘之机。

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