微软 Edge浏览器改进PDF触摸功能

目前，基于 Chromium 的 Edge 浏览器已经越来越完善，不过相比老版的 Edge 浏览器，新版在 PDF 阅读与编辑方面一直有所欠缺。而现在，微软决定补足这一短板。





微软今日在官方技术论坛发布公告，宣布将为 Edge 浏览器优化 PDF 触摸体验。第一个改进是绘制笔触。微软表示，目前收到许多反馈，用户认为在 PDF 文档上进行手写笔书写会产生抖动且不流畅的现象，微软已采用最新的墨水库解决了该问题。

第二个改进是优化触摸和手写笔的判定问题。之前的 Edge 浏览器在用户使用手写笔时，也会不小心产生屏幕误触，而最近添加的功能可以在检测到手写笔时自动禁用触屏。





另外，微软还为 Edge 浏览器添加了一个专门的开关，选中就可以完全禁用触屏。这几项改进已对 Dev 和 Canary 通道的用户推送，微软希望 Dev 和 Canary 通道的用户尝试这些功能并提供反馈。如果没有什么 Bug，则有望在不久后将这些功能引入 Beta 通道和稳定版。

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