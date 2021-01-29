国潮风捧红传统电器，年轻人在拼多多爱买爆款IP

始于文化，忠于原创，是目前对“国潮”最好的解读。近年来，中国服饰品牌携国潮大行其道，靠让年轻人“上瘾”的设计制造出新风口，饮食行业紧随其后，老字号转型新IP，纷纷加入食与色的蛋糕争夺战中。数码家电的决策者们自然也不愿放弃这一商机，在“新国货”的行业变革之下，围绕品牌和产品文化的设计“正当潮”。

深受这届年轻人喜爱的Stussy和Supreme作为舶来品，源于美国涂鸦艺术与滑板文化。相对而言，“国潮商品”往往赋予了更深厚的底蕴，去年开始流行起来的汉服就是代表，一方面是对古文化的传承和现实演绎，在年轻人中迅速传播开来。通过互联网的传播，汉服形成了一整套的民族文化输出，在全球特别是东南亚地区大放异彩。

调研数据显示，相比70、80后，90后对“国潮”更易感，这与中国品牌崛起的历史进程非常匹配。从过去的低廉到高性价比，从制造到智造，从差评到爆款，90后是在国潮下成长起来的一代，国潮是青年经济中的重要组成部分。

百度与人民网研究院联合发布的《百度国潮骄傲大数据》报告指出，紧贴国潮的前三位是电子、文娱和服装三个领域。

数码家电品类“国潮”化正当红，中国科技品牌近十年来在电脑、大小家电、智能硬件等领域不断提升份额，逐渐开始有了自己的影响力。在技术自信的推动下，外来文化为主导的电子产品开始实现本土化，以“祥云”、“故宫”、“青花瓷”为代表的IP跨界数码家电产品，彰显中国美学经典。

就在本月，Realme正式发布了“国潮锦鲤手机”真我V15，其外观的“锦鲤色”设计灵感来自于中国传世名画《洛神赋图》中的“文鱼”，传统文化结合最新科技，使得机身的颜色在不同角度光线下能营造出多样的效果。

元旦过后，过年的气氛渐渐浓了起来，Realme真我V15发布会后，大批网友表示“锦鲤配色真的爱了”，借着吉祥的韵意，在新年伊始拼购国潮手机。

国潮手机Realme真我V15受追捧，发布会后上线拼多多百亿补贴频道

这并不是OPPO首次尝试通过“国潮”设计与年轻用户沟通，去年末，OPPO推出了首款与故宫博物院联名的TWS降噪耳机EncoX 故宫福启版，产品融入了许多故宫的吉祥元素。

在拼多多专营手机外设店铺的季先生看来，和国潮沾边的产品在店里较容易打出爆款。“拿手机壳产品来说，这类国潮壳特别受年轻人欢迎，设计风格有活力，同时上面的一些文字代表了生活态度方面的东西。”

在拼多多平台上，大批国潮手机壳、智能手表表带、鼠标垫成为年轻人喜爱的爆款产品。业内人士表示，智能手机同质化为手机壳带来了巨大的市场空间，设计生产手机壳的品牌在一定程度上扮演了手机设计师、材料工程师的角色，在后市场中切走了一块不小的蛋糕。

国潮数码外设满足成为爆款的条件，颜值、社交化、性价比方面表现出色

家电市场的生意“瞄准”95后，和70后追求性价比，80后追求实用性不同，年轻一代又增加了一条“不可撞脸”的购物准则。沿着这一消费趋势，传统造型的家电正在“潮”化，国潮是中式家电的重要课题之一，产品都差不多的情况下，往往“拼脸”决定成败。

小家电和个护健康产品切入国潮赛道，以颜值吸引小两口、小太阳家庭

国潮是年轻人的地盘，国潮消费已成为一种内循环之下追逐流行的新兴文化，近年来，电商平台是用户和品牌不断沟通的根据地。去年末，一份由北师大发布的《2020新青年新国货消费趋势报告》显示，以95后为代表的中国新一代新青年在网络的使用和消费中，占据了越来越大的市场比例。其中，拼多多的年轻人比例是最高的，其中95后用户比例达到了32%，比淘宝+天猫高出了3个点。

《天风证券》发表的《复盘小家电的行业周期》报告中指出，国潮兴起开发中式生活需求。目前市场上多以西式小家电为主，主要因为国内很多消费者在模仿西式生活。

近年来随着国潮兴起，报告认为可能会有更多中式小家电产品的需求将会被慢慢挖掘出来，商家也可能会重点布局这个市场。一方面可能是在产品外观设计方面的变化，如新宝X故宫的保温杯跨界合作；另一方面是产品种类的变化，如从咖啡文化变为茶文化等，因而产品开发也可以从咖啡机转为茶饮机。

小家电“国潮”兴起，中式生活用品需求量上涨

作为新宝股份旗下的新品牌，凯琴也找到了发力“国潮”的机会。总经理刘穗借助拼多多的新品牌计划帮助凯琴逐步打开局面。自凯琴加入“计划”后，拼多多的团队来到了被称为“中国家电之都”的佛山顺德，与凯琴的工作人员一起透过平台的用户需求找到了业务的突破口。

两只团队通过对过往消费的洞察，发现之前出口的牛排机这种西式厨电并不容易让国内消费者接受，于是对牛排机进行了设计优化，改造成电饼铛后，销量一举冲到近18万件。

国潮商品同样是礼品市场的“香饽饽”，像Kindle永乐宫联名定制礼盒、联想NAS个人云故宫联名版、品胜推出的颐和园联名款数据线，成为近两年在礼品选购清单中走红的伴手礼。

“国潮”为礼品市场的活跃度带来了利好因素

国潮商品走红依托于深厚的文化底蕴，同样离不开社交助力和产品的高性价比。

国潮产品的高颜值不仅赏心悦目，在社交角度也为用户带来了可观的社交货币，因此衍生出的相关内容能在不同的社交平台收获大量转发，快速起量是形成爆款的重要条件。

与传统的奢饰品不同，国潮商品并不意味着“贵”，而是通过一种新的个性化表达方式来满足市场多样化的需求，是大批年轻人审美状态和情感释放的载体。这些商品在拼多多上以拼购、百亿补贴的形式出现，因此具备了较高的性价比。国潮的兴起不仅仅带火了服饰市场，大量国潮数码家电和日用百货也开始扎堆拼多多。近几年来，盲盒、国潮、拼购日益火爆，多种基于市场需求本身的消费文化开始串联，促成更大、更有想象力的生意。

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