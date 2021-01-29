今起《魔兽世界》免费玩3天 值不值得充卡老玩家有话说

如果这个春节您无法返乡回家过年，又不知道如何打发时间的话，那么不妨关注一下《魔兽世界》官方的最新免费消息。1月29日07:00-1月31日23:59，《魔兽世界》的老玩家们都可以直接免费登录游戏，体验包括“暗影国度”及经典怀旧服的全新游戏内容了。



今起《魔兽世界》免费玩3天

很显然，《魔兽世界》免费玩3天是为了即将到来了春节假期做准备，如果您这三天玩上瘾的话，保不齐冲个月卡季卡够你爽玩一个春节的，这也算是“先尝后买”了。此外，本周假日活动已经开启，还是战场奖励大幅增加。但想到刷战场，老玩家有点呕了。

作为一个刚刚回归并重新升级到60级（新版本等级压缩至60级）的老玩家，如今9.0暗影国度虽然没有太多的新意，但也的确有一些小惊喜。比如那些曾经被我们干掉的BOSS会重新加入到新的任务线，让你回忆起当年和战友们一起征战开荒时的点点滴滴。

比如当年的瓦斯琪女士会从未你任务线中的帮手，并且调侃当你和你的东西们是如何打败她的。然后曾经被梦魇之王萨维斯所害的被绿龙女王伊瑟拉也被复活了。在噬渊里还能看到乌瑟尔、凯尔萨斯、德拉卡、莫格莱尼等传奇人物，就不一一剧透了。

可以说，9.0带给我的直观感受就是美好的会议大于游戏性。如果您在上个版本也达到了满级，那么稍微宅一宅在这3天的免费期限内可以达到满级，并且接触到一些简单的副本，大致的故事线基本可以体验个七七八八，所以还是推荐老玩家们玩一下的。

不过也从9.0的这次回归，感受到《魔兽世界》这个游戏的状态早已经大不如从前。一个最简单的例子，以前去论坛找一些专业的攻略和帖子都比较多，能感受到玩家的氛围还很热闹。但是如今却感觉冷清了很多，游戏也已经越来越边缘化了。

简单一句话总结，免费3天建议玩，充卡面谈！

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