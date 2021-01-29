闲鱼58同城等12家平台被约谈 二手平台成售假重灾区

闲置易货以及生活服务存在大量需求，这也让咸鱼或者58同城等一些互联网平台风生水起，但也带来了一些新的不和谐因素。江苏省消保委结合二手交易平台消费调查，对闲鱼、58同城等12家二手交易平台开展线上集体、公开约谈，因为二手平台成售假重灾区。



闲鱼58同城等12家平台被约谈

闲鱼58同城等12家平台被约谈，原因在于部分二手交易平台存在涉嫌默许售假、发布盗版网课、盗版影音、低俗漫画、名牌产品空瓶等信息，甚至为色情交易引流等现象。为此，江苏省消保委对调查涉及的12家二手交易平台开展线上集体、公开约谈。

同时，部分平台卖家发布刷单炒信广告、以“公布老赖”为由上传个人信息、办假证、销售电子烟和药品等；还有部分奢侈品交易平台存在强制交易、规则模糊、转卖佣金过高等问题，涉嫌侵犯消费者公平交易权和交易自主权。

江苏省消保委副主任兼秘书长陆惜春指出，二手交易平台不能成为法外之地，不能任其野蛮生长。陆惜春希望，企业作为消费维权的第一责任人，要积极参与行业标准的制定，强化平台责任，从用户入驻、信息发布、交易安全、售后保障、纠纷解决等方面全方位把关，提高准入门槛，落实实名认证，强化卖家资质的审核。

闲鱼58同城等12家平台被约谈的约谈会上，参会企业纷纷积极表态。

58同城平台表示，在收到江苏消保委的调查后，第一时间进行了自查整改清理和大规模的摸排，删除下架违规信息，添加关键词进入违禁字库，平台也会逐步加强对图片的审核强度和技术手段，加强客服处理投诉效率，更好地保护消费者的合法权益。

同时，花粉儿、红布林、闲鱼等平台也纷纷表示积极改进。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：闲鱼58同城等12家平台被约谈 二手平台成售假重灾区http://news.zol.com.cn/761/7617860.html