    热点：
    ZOL首页 > 新闻中心 > 业界资讯 > 事件 > 正文

    闲鱼58同城等12家平台被约谈 二手平台成售假重灾区

      [  中关村在线 原创  ]   作者：贾征

    闲置易货以及生活服务存在大量需求，这也让咸鱼或者58同城等一些互联网平台风生水起，但也带来了一些新的不和谐因素。江苏省消保委结合二手交易平台消费调查，对闲鱼、58同城等12家二手交易平台开展线上集体、公开约谈，因为二手平台成售假重灾区。

    闲鱼58同城等12家平台被约谈 二手平台成售假重灾区
    闲鱼58同城等12家平台被约谈

    闲鱼58同城等12家平台被约谈，原因在于部分二手交易平台存在涉嫌默许售假、发布盗版网课、盗版影音、低俗漫画、名牌产品空瓶等信息，甚至为色情交易引流等现象。为此，江苏省消保委对调查涉及的12家二手交易平台开展线上集体、公开约谈。

    同时，部分平台卖家发布刷单炒信广告、以“公布老赖”为由上传个人信息、办假证、销售电子烟和药品等；还有部分奢侈品交易平台存在强制交易、规则模糊、转卖佣金过高等问题，涉嫌侵犯消费者公平交易权和交易自主权。

    江苏省消保委副主任兼秘书长陆惜春指出，二手交易平台不能成为法外之地，不能任其野蛮生长。陆惜春希望，企业作为消费维权的第一责任人，要积极参与行业标准的制定，强化平台责任，从用户入驻、信息发布、交易安全、售后保障、纠纷解决等方面全方位把关，提高准入门槛，落实实名认证，强化卖家资质的审核。

    闲鱼58同城等12家平台被约谈的约谈会上，参会企业纷纷积极表态。

    58同城平台表示，在收到江苏消保委的调查后，第一时间进行了自查整改清理和大规模的摸排，删除下架违规信息，添加关键词进入违禁字库，平台也会逐步加强对图片的审核强度和技术手段，加强客服处理投诉效率，更好地保护消费者的合法权益。

    同时，花粉儿、红布林、闲鱼等平台也纷纷表示积极改进。

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：闲鱼58同城等12家平台被约谈 二手平台成售假重灾区http://news.zol.com.cn/761/7617860.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/761/7617860.html report 1292 闲置易货以及生活服务存在大量需求，这也让咸鱼或者58同城等一些互联网平台风生水起，但也带来了一些新的不和谐因素。江苏省消保委结合二手交易平台消费调查，对闲鱼、58同城等12家二手交易平台开展线上集体、公开约谈，因为二手平台成售假重灾区。闲鱼58同城等12家平台...
    • 猜你喜欢
    • 最新
    • 精选
    • 相关
    手机版阅读 即时更新
    中关村在线首页新闻中心首页

    热门搜索

    iphone12苹果发布会AWE台北电脑展mwc
    热词：智能穿戴汽车科技三菱空调
    • 24小时热文
    • 本周热评
    • 精品图赏
    推荐问答
    提问
    • 论坛精选
    • 最热回答
     0

    下载ZOL APP
    秒看最新热品

    内容纠错