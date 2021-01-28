押中特斯拉的女版巴菲特再开金口 这次的机会或跟中国有关

凯瑟琳·伍德（Cathie Wood），ARK Invest创始人，在业界拥有“女版巴菲特”之称。在过往无数成功的案例当中，重仓股特斯拉成为凯瑟琳·伍德最成功的投资标的。迄今为止，ARKK已经上涨了169％，其中，特斯拉的仓位达到10.34％，这大大推动了基金的成长。



凯瑟琳·伍德（Cathie Wood）

今年以来，特斯拉股价已飙升了672％。凯瑟琳·伍德多年来一直看好特斯拉。早在2019年5月，特斯拉的股价仍在200美元附近震荡的时候，凯瑟琳·伍德就预测特斯拉将建立一支价值1万亿美元的机器人出租车车队，这将使特斯拉股价暴涨20至30倍。

而随着2021年的到来，凯瑟琳·伍德最新发布的2021年技术趋势中，列出了涉及深度学习、比特币、电动汽车、航空航天、生物医学等数十个机会领域，并且表示对AI，新能源，并且持续看好特斯拉和中国新能源市场的发展。废话少说，直接总结干货。

趋势一：ARM服务器营收增长100倍

趋势二：AI芯片支出将增长4倍

趋势三：仍然看好特斯拉，更看好中国新能源

趋势五：未来人均电子钱包里有13万元

趋势六：无人机配送20%的货物

趋势七：比特币价格将再上涨约4万美元

趋势八：航天业每年将创造2700亿美元

趋势九：打电子游戏每小时要多花20%的钱

趋势十：细胞免疫疗法市场规模增长3倍

以上就是凯瑟琳·伍德所预测的未来十大趋势 ，我们省略了其中的逻辑以及推演过程，如果您感兴趣可以搜索相关文章进行深度阅读。不过这些大的趋势变化其实很多人都能感知到，关键是是什么时间，什么方式切入，自己又有什么资源和优势才是关键。

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