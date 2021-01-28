“就地过年”催生消费新需求 拼多多上“一人用”小家电热销

春节临近，每逢佳节倍思亲，然而疫情未退，“就地过年”是为了更好的团聚。日前，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于做好人民群众就地过年服务保障工作的通知》。《通知》要求，合理有序引导群众就地过年，疫情高风险地区群众均应就地过年，中风险地区群众原则上就地过年，低风险地区倡导群众就地过年。

在国家“就地过年”的倡导下，大多网友表示理解，也有部分单身人士“心情复杂”，表示今年假期可能无法与家人团聚，还没有来得及为“一人过”的春节做好准备。

面对“我国单身人口2.4亿人”的话题，有行业人士指出，单身经济正在崛起，与中国单身人群的增长态势十分吻合。

大批商家备好年货，满足“就地过年”消费需求

针对单身人士的需求，房地产中介公司纷纷开发出25-40平米的小户型，精致而温馨。与此同时，“一人用”的家电数码产品开始走进“单身公寓”。春节前夕，拼多多平台上的mini冰箱、便携式投影机、小型波轮洗衣机等产品受到了单身人群的青睐，一些品牌的单人电饭煲、迷你洗衣机等销量达到了十余万件。

单身上班族王先生表示，启动迷你烤箱和胶囊咖啡机代表着一天的开始，下班用的最多的是小型多功能电饭煲，集成了煮饭、泡面、煲汤等功能。

厨电市场能清晰的感受到，近些年来“一个人也要好好吃饭”的需求变得愈发强烈。美的、九阳、苏泊尔、小熊为代表的小家电已布局“单人经济”市场，拼多多平台上接连的爆款产品表现出市场细分的巨大潜力。



▲拼多多“一人用”电器商品需求上涨，受年轻用户热捧

在音频市场，智能音箱正在成为单身人群新宠，在春节期间扮演起生活小助手的角色，打开拼多多百亿补贴专区，小度智能音箱、小米小爱音箱、华为AI音箱是卧室环境中的热门款式。

就在几个月前，百度集团副总裁景鲲走进拼多多直播间，为网友演示小度科技的最新智能新品。不到一年时间，小度在拼多多的旗舰店就吸引了近20万粉丝关注，在他的带领下，小度智能音箱登顶拼多多最受关注热门音箱/音响榜，新品在拼多多平台同步首发的策略起到了效果。

拼多多看到了“单身经济”的巨大潜力，开始组织商家在“家庭特惠装”之外提供“单身好物”。尤其今年的“非必要不返乡”再度放大了春节期间的市场需求面，各商家为此做足准备，积极备货，目前已有大量电器商品上线了拼多多年货节活动，平台通过派发30亿优惠红包、狂补热门产品，打造新年来首场购物狂欢活动。

春节宅家扫地机器人、厨房小家电需求上涨

调查显示，单身人群更加需要陪伴，其中一部分人将情感转移到爱宠身上，今年不少单身将与爱宠一起就地过年。

解决养猫养狗随之而来的宠物脱毛问题，扫地机器人逐渐成为单身青年之选。《消费幸福趋势报告》指出，消费者在购买家电时更加注重安全和卫生，健康已成为家电最重要的卖点。

像克林斯曼、浦瑞克、凤瑞，这些来自浙江、深圳、东莞的扫地机器人品牌在电商平台的推动下，如雨后春笋般出现在消费者面前。作为国内市场的新面孔，克林斯曼的产品过去十年大部分都是销往欧美发达国家，在近两年出口转内销的行业大背景下，借助拼多多这样的新电商抓住了“回归”的机会，通过合作的爆款产品，品牌在国内市场开始快速积累消费认知。



▲新电商拼多多带动扫地机器人行业上行，为市场带来更多便宜好用的产品

伴随5G和IoT趋势开始落地，数码家电的市场总容量有望迎接指数成长，“单身经济”下也将不断迭代出新的产品。在快速发展的轨迹下，C2M反向定制将扮演至关重要的作用。

小家电制造商新宝股份自主品牌“凯琴”在短时间内爆发，旗下的产品不断成为线上爆款。将市场的不确定性逐渐变为消费者确定的需求，凯琴的总经理刘穗颇有感触。

借助新品牌计划项目，刘穗邀请拼多多团队驻场调研，与凯琴的工作人员一起透过电商平台的用户需求找到业务的突破口。根据拼多多的反馈建议，凯琴推出一系列高性价比产品，产品上线后很快卖爆，这其中就有适合单身人群使用的电饼铛、小型绞肉机等小家电。



▲疫情期间厨房小家电需求上涨，就地过年的年夜饭也要吃得有滋有味

知名学者、伯凡时间创始人吴伯凡曾公开表示，如今学艺多年的中国制造品牌正处于空前的红利期。中国品牌也将基于当前政策、技术及消费市场等方面红利，通过不断探索反向定制，最大深度和广度地满足消费者“意中有、语中无”的需求。

疫情下“单身经济”依靠平台打造爆款商品

时下，数码和家电行业仍在快速迭代，小型化、多功能化已成为围绕增量目标的发力点，大量年轻消费者“一人用”的单身经济需求，以及小居住面积中对产品提出的“煎炒烹炸”多面手的需求，将是品牌竞争的一个重要战场。在消费感知层面，商家正持续在拼多多平台上探索“一人用”爆品的基本要素。

在单身人群普遍空间不大的居住环境中，产品的迷你化是用户刚需。其次重要的，是产品多功能化的表现，例如一些厨电代替了传统的燃气灶，以煎、炒、烹、炸样样行的“超能力”包揽单身人群的需要。

智能化带来的便利性可以在一定程度上降低单身人群的疲劳值，比如摊在沙发上让智能音箱代劳一些基础信息查询的活，或者一声令下打开窗帘等等。颜值同样重要，网红小家电除了要有有趣的灵魂，还要有好看的皮囊，这点从电饭煲、咖啡机这些产品上就能看得到。

“一人用”产品扎堆拼多多，通过搜索显示，平台上已有大量满足上述消费需求的产品，品类十分丰富，像克林斯曼、凯琴在拼多多的支持下成为了家喻户晓的品牌。2.4亿单身人群背后，已建立起一种新型消费文化，未来将会有大量品牌从市场中走出来。

单身经济经过近几年发展已愈加成熟，庞大的经济体量必将是电商平台未来重要的细分目标。拥有7亿活跃用户的拼多多已吸引大量商家入驻，通过百亿补贴、C2M反向定制等方式帮助用户实现消费体验升级，持续向市场提供好的产品和价格，推动单身经济飞轮的快速旋转。

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