官宣：余承东兼任华为云与计算 BG 总裁

1月27日消息 ， 1月27日，华为发布最新的人事任命公示，余承东兼任华为云与计算 BG 总裁。

公示内容如下：

余承东，现任消费者 BG CEO，本次拟增任命 Cloud &AI BG 总裁（兼）、Cloud & AI BG 行政管理团队主任、增任命 Cloud BU 总裁（兼）、Cloud BU 行政管理团队主任。侯金龙，现任云与计算 BG 总裁，本次拟任命数字能源董事长。

云与计算 BG 又称 Cloud & AI BG，包括 Cloud BU、计算产品线（服务器等）、存储与机器视觉产品线。2020 年 1 月 14 日，Cloud&AI 升至华为第四大 BG，与运营商 BG、企业 BG、消费者 BG 并行。

任正非曾在2020年11月份华为云业务的汇报会上强调，华为云是未来华为发展的一个重要业务，应该抓住全球云服务这个重要的机遇。对于华为云服务的建设，任正非认为不能简单采取阿里、亚马逊一样的道路，要找出一条路来，而不是简单模仿。

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