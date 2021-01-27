为了鼓励大家原地过年，各地纷纷提出了补贴政策，此前北京针对家政人员推出过现金补贴，如今北京向在京过年人员发放消费券，再次扩大补贴范围。此外，另据报道称三大运营商每个在网手机号可免费领20G流量，也算是留京过年的一个新福利了。



北京向在京过年人员发放消费券

北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作第222场新闻发布会上，提倡广大市民群众在京过年，减少疫情传播风险，确保全市人民度过一个欢乐祥和、健康安全的新春佳节，并颁布《关于做好市民群众在京过年有关工作的通知》，提出北京向在京过年人员发放消费券等措施。

具体来看，全市大型超市、主要商业综合体、菜市场、快递网点正常营业，在做好疫情防控前提下开展各类消费促进活动。向在京过年人员发放消费券。及时发布春节期间餐饮门店、便利店、洗衣店、理发店、家电维修等营业信息，开展优惠购物、家政服务、运动健康等服务活动，具体措施如下：

1，统筹安排门急诊、发热门诊以及住院医疗服务，满足节日期间群众看病需求;

2，为有临时就业意向的留京人员推荐工作岗位，指导公共就业服务机构提供“共享用工”服务，增加灵活就业岗位供给;

3，向在京过年人员发放消费券;

4，春节期间提前启动2021年度北京惠民文化消费电子券发放工作，向市民群众发放冰雪公益体验券;

5，北京联通、电信、移动公司每个在网手机号码可在规定期限内免费领取20G北京本地流量包，在春节期间使用。

6，公共图书馆、文化馆、美术馆采取预约等方式有序开放。

7，春节期间市属公园免费开放，但要预约。

组织线上文艺展演、旅游资源推介、春节庙会等活动，开展云科普、云游览、云课堂、云相亲、线上阅读，增加网络、电视、广播等文化体育节目供应。北京联通、电信、移动公司每个在网手机号码可在规定期限内免费领取20G北京本地流量包，在春节期间使用。

除了北京向在京过年人员发放消费券之外，为最大限度降低春节前后大人流带来的疫情传播风险，加强进返京人员安全有序组织，保障市民群众度过欢乐、祥和、安宁的节日，经首都严格进京管理联防联控协调机制研究，现将有关措施通报如下：

1，自1月28日至3月15日期间，国内低风险地区人员进返京须持抵京前7日内核酸检测阴性证明，抵京后实行14天健康监测，满7天、满14天各开展一次核酸检测。

在京停留不足14天的，以实际在京时间落实健康监测和核酸检测要求。健康监测期间可以正常出行和工作生活，不得参加各类集体活动，不聚餐、不聚集，做好个人防护，自觉保持合理活动范围和社交距离，并按要求向社区（村）或单位、工地、酒店等报告健康状况，出现异常症状及时报告并就医排查。河北省低风险地区进返京人员及环京地区通勤人员按照现行进京政策执行。

2，国内中高风险地区及全域实行封闭管理的人员，原则上不能进京。

确需进京的须经当地省级疫情防控部门批准，持72小时内核酸检测阴性证明。低风险地区人员进返京后，旅居地调整为中高风险地区的，按照北京防疫政策落实隔离观察和核酸检测措施。

3，国内其他口岸入境人员满21天方可进京，进京后补足7天健康监测。

未满21天已进京的，补足7天居家或集中隔离、7天健康监测。

北京向在京过年人员发放消费券，还有免费20GB手机流量，这个春节您还回家过年吗？

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