北京发布春节进返京新规：需7日内核酸及14天健康监测

随着春节的临近，身居北上广深等大城市的打工族们都在热议着春节是否回家的话题。根据今日央视新闻消息，为最大限度降低春节前后大人流带来的疫情传播风险，加强进返京人员安全有序组织，保障市民群众度过欢乐、祥和、安宁的节日，经首都严格进京管理联防联控协调机制研究，现将有关措施通报如下：



北京发布春节进返京新规

1，自1月28日至3月15日期间，国内低风险地区人员进返京须持抵京前7日内核酸检测阴性证明，抵京后实行14天健康监测，满7天、满14天各开展一次核酸检测。

在京停留不足14天的，以实际在京时间落实健康监测和核酸检测要求。健康监测期间可以正常出行和工作生活，不得参加各类集体活动，不聚餐、不聚集，做好个人防护，自觉保持合理活动范围和社交距离，并按要求向社区（村）或单位、工地、酒店等报告健康状况，出现异常症状及时报告并就医排查。河北省低风险地区进返京人员及环京地区通勤人员按照现行进京政策执行。

2，国内中高风险地区及全域实行封闭管理的人员，原则上不能进京。

确需进京的须经当地省级疫情防控部门批准，持72小时内核酸检测阴性证明。低风险地区人员进返京后，旅居地调整为中高风险地区的，按照北京防疫政策落实隔离观察和核酸检测措施。

3，国内其他口岸入境人员满21天方可进京，进京后补足7天健康监测。

未满21天已进京的，补足7天居家或集中隔离、7天健康监测。

为确保落实好以上措施，民航、铁路、公路将合理调控进返京交通流量，全面加强远端登机登车前核酸检测有效证明查验及客运场站扫码、测温、票证核验、进返京政策宣传提示等工作。全市各机场、火车站、长途客运站加强客流疏导组织，优化安检、换乘、行李领取等流程，强化场站内外交通接驳和疏散组织，最大限度减少旅客进出站拥挤和站内聚集。

人员进返京后，要全面落实健康管理措施，社区（村）和单位、工地、酒店等要对进返京人员建立台账、滚动摸排，核验抵京前7日内核酸检测阴性证明，督促落实14天健康监测和抵京后核酸检测措施。

对未持有效核酸证明的，抵京当日先进行一次核酸检测，结果未出前严格控制流动。

各用工单位、高校要合理安排务工人员、学生错峰避峰返京返岗返校，对起讫地相对集中、具有一定规模的，可通过开行返京包车、专列（包车厢）等方式，组织“点对点”有序运输，并严格返京后防疫管理。

党政机关干部带头在京过节,非必要不出京,确须离京的严格落实“谁审批、谁负责”。

健康监测和居家隔离有什么区别？

根据进返京新规抵京后实行14天健康监测，那么健康监测和居家隔离又有什么区别呢？健康监测是否允许外出，是否允许返回工作岗位上班呢？相信这是很多网友最关心的问题。近期长沙市新冠肺炎防控指挥部办公室针对大家普遍关注问题，及时进行解读。

居家隔离对象是指：来自或途经（驻留4小时以上）国内疫情中风险地区及所在县市区的来（返）长人员，以及在第一入境口岸城市隔离满14天后来（返）长并符合居家隔离条件的人员。

居家健康监测对象是指：外省市无中高风险地区的县市区来（返）长人员、省内重点人群来（返）长人员。其中，省内重点人群是指：从事临床诊治、隔离场所、口岸防控、进口物流、国际航空、交通运输等重点职业且存在新冠肺炎病毒较高暴露风险岗位的人群。

居家隔离和居家健康监测有何不同，能否和家人一起居家隔离？居家健康监测是否可以外出？

根据国家防控方案以及国家卫生健康委官方解读，居家隔离要求在社区医务人员指导下，单独居住，不能外出。长沙市实行的居家隔离政策是“一人一户或一家”，也就是居家隔离对象和非居家隔离对象不可以住在同一套房子里。如果全家人都需要居家隔离的，才可以住在同一套房子里。

居家健康监测是指：在主动做好个人防护的前提下，可以开展必要的工作和生活出行。重点是针对自身依然存在的潜在风险，从对本人、对他人、对社会负责出发，应做好体温、症状等日常监测。同时，自觉保持合理活动范围和社交距离，履行好个人义务和社会责任。

不过以上是长沙的执行办法，各地可能略有不同。但是有一点需要特别提醒的是，“健康监测”并非一个完整的说法，正确的说法是“居家健康监测”，也就是说虽然不是隔离，但仍旧需要以居家为主进行健康监测，也就是说非必要情况下尽量减少外出。

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