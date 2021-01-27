蔚来ES8高速撞飞五菱宏光 网友质疑主动刹车没起作用

虽然说真正的自动驾驶还很遥远，但是目前已经获得广泛应用的ACC自适应巡航，以及紧急制动功能可以极大的提升行车的安全性。近日发生了一起蔚来ES8高速撞飞五菱宏光事件，网友质疑主动刹车没起作用，也因此产生了一些关于是否应该以来主动安全配置的讨论。



蔚来ES8受损严重A柱完好

事件发生在1月25日，一辆蔚来ES8在G15沈海高速上发生一起追尾事故。事故的起因是一辆五菱宏光因为故障趴窝在高速最内车道。车主在车辆发生故障后刚要去车辆后方放置三角警示牌，却被后方驶来的蔚来ES8撞到，索性事故没有造成人员伤亡，但车损较重。

蔚来ES8撞击的位置刚好属于25%正面偏置碰撞的位置，也算是经历了一场实际事故的碰撞测试了。不过目前尚且无法明确当时的车速，但是在高速上巡航形势大概率时速不低。可见未来ES8碰撞后A柱完好，气囊气帘全开，可见其安全性还是有保障的。



记录仪画面

过往司机上传的手机拍摄视频显示，蔚来ES8主驾侧撞向了道路护栏，左侧车轮脱落，车头部位损毁严重。这辆五菱宏光车损严重，车辆被撞出30米远，整个尾部被完全撞瘪，尾部也溃缩到了车辆B柱附近。幸运的是后排没有乘客，否则后果不堪设想。



蔚来ES8气囊气帘全开

从新车记录仪上的画面回放来看，当时这辆蔚来ES8正处于高速巡航阶段，面对向后方摆放三角架的司机，和车道前方抛锚的五菱宏光，ES8的自动紧急制动系统并没有对车辆采取任何制动措施，结果导致行人严重受伤，车辆严重受损的交通事故。



事故并无明人员伤亡

不过从行车记录仪的画面来看，停驶的五菱宏光更偏向于中央隔离带位置，并未在道路中央，而且是停止状态。此前有不少车辆测试主动刹车针对完全停止的物体没有很好的效果。至于该起事故是否由主动刹车失效导致，目前尚无定论，蔚来方面也没有进行回应。

交通事故判定责任和故障比较复杂，因此目前仅从现有画面我们很难下定论。但是明确可见的是蔚来ES8侧面气囊、头部气帘和主副驾安全气囊，均及时起爆，减轻了驾乘人员遭受的冲击。毕竟是高速巡航时状态的直接撞击，没有人员伤亡已经是最大的万幸。

不过主动刹车是否失效并非问题的关键，驾驶员要观察路况安全驾驶时应尽的责任，不能完全依赖主动安全配置，更不能把责任甩给车辆，您说呢？

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