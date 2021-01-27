各地花式留人"就地过年"，为了减少春运期间的疫情压力，各地也是用尽了心思。虽然过年国家是中国人的传统，但是在疫情面前还是要顾大家舍小家，争取早日战胜新冠疫情。如今低风险地区倡导群众就地过年，今年大家都是“原年人”，也就是原地过年的人。



各地花式留人"就地过年"

人社部就业促进司司长张莹26日介绍，各地花式留人"就地过年"：福建、上海、江苏、天津、浙江等地为就地过年务工人员发放稳岗补贴、租房补贴、困难补助；浙江、广东、安徽等地为就地过年务工人员发放消费券、减免景区门票、安排文化旅游活动；天津、广西等地为企业发放稳产满产奖励和招工奖补。

综合来看，各地花式留人"就地过年" ，比如北京市对留京保供的家政服务员及其所属家政服务企业给予奖励，每人奖励上限400元；上海推行留沪大礼包+生活困难补助对象一次性700元；广东省发放消费券、口罩、免洗洗手液，保障过年生活。



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而在原地过年补贴当中，各地花式留人"就地过年"，有的企业则直接拿出了真金白银来补贴留守过年的员工。东莞市一家知名企业对留厂过年员工发放特别津贴：2月份享受特别津贴4000元，3月份特别津贴1000元，两个月合计高达5000元。

此外，如福建泉州、浙江杭州、江苏扬州等，采取了“现金”留人的办法。杭州此前出台的《关于开展春节期间面向在杭外来务工人员“十送”关爱行动的通知》中提到，在杭务工、非浙江户籍并在杭缴纳社保的春节期间在杭务工人员，可通过企业申报向符合条件的在杭外来务工人员每人发放1000元现金补贴；



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近日，一则由浙江义乌市新型冠状肺炎疫情指挥部发出的通告，更是引发了餐饮业和消费者热议。该通告表示，大型及以上餐饮单位正常经营的可向主管部门申领补助10万元/家；下述行业正常经营8天以上（2月11日-2月17日期间需正常经营4天以上）的可向主管部门申请补助，其中中型餐饮单位1万元/家、小型餐饮店3000元/门店。

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